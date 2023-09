“Con esto hay que ser muy prudentes a la hora de manejar la información porque es una propuesta y no es una decisión del Gobierno”, aclaró el funcionario.

El viceministro dijo que como es una propuesta, tanto el presidente Petro como los ministerios de Hacienda y Minas y Energía darán la última palabra, si es posible o no. “Esta es una propuesta del sector de carga y nosotros no podemos ser ciegos ante la iniciativa”.

Y es que, en las pasadas movilizaciones en Colombia, que se hicieron el 8 de agosto, varios gremios de transportadores de carga se sumaron a los rechazos de las alzas mensuales del precio de la gasolina en Colombia y pidieron que no se suba el del Acpm.

Agregó que los ajustes deben continuar hasta equiparar el precio a su costo de oportunidad, que desde el punto de vista energético, económico y social es la mejor forma de garantizar la utilización de un recurso natural no renovable, que se agota en el tiempo y que genera otras externalidades.

Pero se dan desde ya señales correctas que permitan una racionalización y eficiencia en materia energética en el consumo de dicho producto y que no se generen incentivos perversos a fenómenos de ilicitud con dicho producto, en especial contrabando de extracción, por el gran diferencial versus el mercado internacional, aclaró Vera.

"Esto se debe hacer más, si queremos avanzar realmente en una profundización de la transición energética, no hay como hacerla si no tenemos precios correctos de los combustibles fósiles y no se generan incentivos reales a que los colombianos piensen en el uso de energéticos de cero y bajas emisiones en el sector transporte", dijo Vera.

Para el analista, es una medida antipopular y difícil de implementar, pero el país responsablemente y como una política de Estado, independiente del tipo o corriente de gobierno, debe avanzar en dicha dirección.

"En el caso del diésel se puede pensar en una mayor gradualidad, pero sin perder el objetivo y, reitero, evitar distorsiones en materia de demanda y posibles fenómenos de ilicitud por tener precios artificialmente bajos", sostuvo Vera.

Añadió que las medidas diferenciales son tecnológicamente viables, pero son costosas, complejas de implementar y requiere una gran organización de manejo y control, además que termina siendo muy difícil para el estado a quien sí y a quien no otorgar el beneficio, lo cual casi que lleva a que cualquier ciudadano pueda tener el mismo derecho y por igualdad pronto una medida que es excepcional se vuelva la generalidad y se pierdan los beneficios de la misma y los perjuicios económicos para la Nación y todos los colombianos se vuelvan permanentes.

¿Qué dicen los transportadores?

Henry Alberto Cárdenas Cruz, presidente de Fedetranscarga, indicó que los empresarios transportadores, además del mal estado de las vías, viven un momento de incertidumbre por la coyuntura económica que experimenta el país.