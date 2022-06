“Estamos entregando una economía que retorna a los niveles prepandemia”

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en diálogo con Colprensa, destacó las principales cifras que se presentaron en lo que considera como la hoja de ruta para el próximo Gobierno, que asumirá el poder a partir del 7 de agosto de 2022.

El alto funcionario resaltó que después de haber enfrentado el peor choque económico en la historia del país, entregan al próximo Gobierno una economía que está retornando rápidamente a los niveles antes de la pandemia y que está demostrando que la reactivación es la más exitosa a nivel global.

- Teniendo en cuenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó esta semana, ¿en qué estado entregan la economía del país al próximo Gobierno?

Lo más importante es la entrega después de haber enfrentado el peor choque económico en la historia del país, porque es importante que no olvidemos eso, un choque que nos redujo el PIB, generó destrucción de empleo y que, en general, tuvo heridas y cicatrices profundas.

Después de haber vivido ese momento, tuvimos que enfrentarlo con aumento de inversión y gasto público, tuvimos que enfrentarlo con medidas adicionales que fueron costosas, que elevaron el déficit y la deuda pública, y hoy lo que estamos entregando, con base en este Marco Fiscal, es una economía que retorna muy rápidamente a los niveles de prepandemia, que está demostrando que es la reactivación más exitosa a nivel global, siendo la número uno de los países de la Ocde, una reactivación con generación de empleo, destrucción de pobreza, destrucción de inequidad; una reactivación que nos van a permitir en 2023, 2024 y 2025 lograr más acelerado el ajuste de las finanzas públicas y entregar una casa organizada.

- ¿Qué puede resaltar de ese Marco Fiscal donde, entre otras cosas, se aumentó el proyección de crecimiento para la economía del país este año?

Destacó que este Marco Fiscal está demostrando que la reactivación en Colombia está funcionando, es exitosa, es una reactivación mucho más acelerada de lo que ha sido en otros momentos difíciles de la historia de Colombia. Es una reactivación profunda, porque recuperó empleo en un 91 %, porque ha logrado reducir pobreza multidimensional a niveles mejores que antes de la pandemia, lo mismo que en equidad.

Es una reactivación que ha logrado trabajo formal en cifras históricas de Colombia y es una reactivación que es significativamente alta, al punto que el pronóstico se elevó para este año del 5 % al 6,5 %. Esa es una primera gran noticia, con lo que Colombia será el número uno de la OCDE.

- ¿Cuáles son esas otras grandes noticias que trae este documento, que será la hoja de ruta para el próximo Gobierno?

Es un marco fiscal que avanza más rápidamente en el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, logra el mayor ajuste fiscal que se ha hecho en Colombia en los últimos 29 años, del orden de 1,5 % del PIB. Sumando 2021 y 2022 nos hemos ahorrado tres puntos porcentuales del PIB del déficit fiscal, luego el ajuste al déficit fiscal es mucho más alto de lo que teníamos previsto en marcos anteriores.

Además, el marco logra alcanzar de nuevo un superávit fiscal primario en 2023, eso es muy importante, porque solamente se había obtenido en 2019 y, antes de eso, siete años atrás; y cuando se logra un superávit fiscal primario, y ahí viene el tercer componente, logramos reducir la deuda pública al nivel mínimo del ancla, es decir, con el mayor espacio posible para los siguientes gobiernos.

La deuda llegará este año al 56,5 %, cerca de ese 55 %, que es el ancla de deuda, y repito, es el nivel más satisfactorio de deuda pública para una economía como la colombiana. Es una reactivación que está, además, soportada en un recaudo tributario que está haciendo récord con más del 15 % con respecto a la meta, todos estos escenarios lo que significan es que estamos dejando organizada la casa.

- Usted habla de una reducción en el tema de la deuda pública, teniendo en cuenta años anteriores, pero ¿no sigue siendo alta para el próximo Gobierno?

No, por el contrario, la estamos dejando en el nivel mínimo del ancla de deuda, 56,5 %, es cerca del 55 %, de hecho nunca habíamos pensado que íbamos a llegar a eso. En el marco fiscal anterior, para el 2032 yo preveía 62,8 %, incluso en algún momento se llegó a hablar de que en este año iba a llegar a estar cercana al 70 % y va a ser, repito, del 56,5 %.

Es un nivel de deuda pública significativamente bajo, porque está en el nivel mínimo del rango que estableció la regla fiscal para el nivel de deuda pública de un país como Colombia.

- ¿Con este nivel de deuda pública, se ve afectado en algún momento la emisión que pueda tener el próximo Gobierno?

Lo que eso significa es que va a tener muchas menos presiones de necesidades de financiamiento de deuda pública el próximo Gobierno, a tal punto, incluso, que en el año 2023 nosotros estamos estimando retornar a los niveles o necesidades de financiación en función del PIB que teníamos antes de la pandemia, y en los años subsiguientes, nosotros vamos a tener unas necesidades de financiamiento inferiores a las que se lograban en Colombia desde el año 2013, luego para el próximo Gobierno será mucho más sencillo acceder a necesidades de financiamiento internacional.

- La inflación es un tema que ha venido generando preocupación en el país. ¿Qué análisis hacen desde el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este indicador y qué expectativas se tienen para este año?

Yo señalo en el marco fiscal transparentemente dos desafíos: el primero tiene que ver con el tema inflacionario, efectivamente encontramos un escenario que es global y que hemos venido enfrentando con todos los instrumentos posibles.

Hemos avanzado en reducir el déficit fiscal, para reducir el impacto sobre la tasa de cambio; hemos avanzado también en la política de normalización monetaria, en reducir aranceles, en sacar los fletes de la base gravable de aranceles y de IVA, en reducir costos logísticos, en generar subsidios que permitan minimizar el impacto en precios en distintos sectores de la economía, incluso el sector agropecuario, todo esto significa que hemos desplegado la totalidad de los instrumentos posibles y viables.

Con base en ello, ya vimos en mayo una reducción de la inflación anualizada en Colombia, en el mundo estamos viendo que hay incluso inflaciones anualizadas a la nuestra y de todas maneras esperamos que en el segundo semestre de este año haya reducción de la inflación y que eso contribuya, entre otras, a que el impacto de precios pueda tender a disminuir, pero sabemos que es un desafío.

- ¿Cuál es el otro desafío que usted menciona en el documento y que tendrá el próximo Gobierno en esta materia?

Es el desafío de la balanza de cambio en cuenta corriente, cómo contribuir a disminuirla. Aquí hay una corrección positiva en 2022, para llegar a 4,5 % de déficit, fruto de la reducción del déficit fiscal, pero también fruto del aumento significativo que han tenido las exportaciones no tradicionales, que están en los mejores datos en 50 años. Hay que lograr avanzar en este frente aún más y yo creo que ese es un desafío muy importante en lo que viene por delante.

- En materia de empleo también se ven avances significativos, después de lo vivido en medio de la pandemia, pero todavía seguimos con cifras de dos dígitos y se espera cerrar el año con una tasa de desempleo de 11,8 %. ¿Cuándo se va a lograr llegar a un dígito?

Nosotros estamos viendo que hay una recuperación que es muy importante del 91 % del empleo perdido en pandemia, casi 5,2 millones se han recuperado, de los 5,7 millones que se perdieron.

Creemos que el crecimiento es muy importante para seguir disminuyendo ese dato; estamos viendo también que la creación de empleo tiene una tasa de casi cuatro veces la que ha tenido en promedio Colombia, pero somos conscientes que este es un desafío muy importante y que hay un rezago entre el crecimiento y la generación de empleo final y sabemos que ese es un compromiso que se tiene por delante, y se espera para el año 2023 retornar a los niveles que se tenían antes de la pandemia.

- Otro tema de gran preocupación es lo que tiene que ver con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, por el déficit tan alto. ¿Qué se plantea frente a esto en el Marco Fiscal?

Hoy los precios de los combustibles en Colombia son los más bajos de toda América Latina y eso se logra por un subsidio del Gobierno Nacional, pero ese subsidio tiene un costo fiscal.

Lo que reconoce el Marco Fiscal es que hay que ir atendiendo ese costo y lo estamos haciendo con tres instrumentos: incluyendo dentro de las previsiones del marco fiscal de los presupuestos de los próximos años y de este año, recursos para atender el déficit del fondo: 14 billones este año, 19 billones el próximo, 8 billones en el siguiente y otro tanto en el siguiente, con eso se cubre parte del déficit del Gobierno Nacional para seguir atendiendo las necesidades e ir apoyando este proceso.

En segundo lugar, se toma la decisión de avanzar en el cierre de los diferenciales de precios, a través de una senda en materia de precios de combustibles, una senda que obviamente se va a ir revisando mes a mes, con base en la contexto inflacionario que se está viviendo, y donde habrá la suficiente flexibilidad para tomar la decisión que se considere más prudente, como ha sido hasta este momento.

En ese orden de ideas también el marco fiscal define, en caso de que nos desviemos de esas previsiones, cuáles son los costos y, por eso, en tercer lugar el marco define cuáles son otras fuentes de financiación para esos valores, que incluye sobrantes del servicio de la deuda, sobrantes del presupuesto de la nación y excedentes netos de dividendos por encima de lo previsto en Ecopetrol.

- Usted menciona un déficit de 14,2 billones de pesos, que es el saldo que había a marzo de este año, pero no se tiene en cuenta el déficit que podría generarse hasta final de año, que según expertos sería más del doble de este valor...

El déficit de los 14,2 billones es el déficit que este Gobierno dejaría efectivamente facturado, porque estos valores se facturan trimestralmente, y ese es el que debería pagar el Gobierno y por eso es el que se incluye en el presupuesto actual. De ahí en adelante se hacen las previsiones a través del marco y esos valores se incluyen, como lo acabo de decir, en el presupuesto de 2023 y los de los años siguientes en 2024 y 2025, pero se queda explícito en el Presupuesto de la Nación para reconocer que existe esa obligación y cumplir.

- Esto va a generar, sin duda, un alza en el precio de los combustibles que van a empezar a sentir los colombianos. ¿De cuánto podrán ser esas alzas que se avecinan?

Nosotros lo que hemos dicho es que cada mes llevará a que el Ministerio de Minas, junto con el Ministerio de Hacienda, definan esos aumentos cuando fuera el caso, evalúe esos aumentos en función del contexto inflacionario y del momento oportuno para hacerlo. Lo que hace el marco es que define, como lo dije antes, que en caso de que esa senda no se cumpla, pues ese costo tendrá que ser cubierto por otras fuentes de financiación.

- Además de este tema, también preocupa en el país el alza que podría generarse en la tasa de cambio, que según expertos podría llegar a ubicarse sobre los 7.000 pesos, de llegar a suspenderse la exploración petrolera como lo plantea un candidato. ¿Qué tan acertados son esos datos?

Nosotros estamos haciendo una previsión de que la producción petrolera es estable, es decir, no aumentan ni disminuye, así lo prevé la tendencia central del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Creo que es muy importante garantizar que esa producción se sostenga en el tiempo, entre otras, para garantizar las cifras del Marco Fiscal y porque de todas maneras este es un sector que es muy importante para la generación de empleo y para la atracción de otra inversión distinta a la del propio sector de hidrocarburos, entonces las previsiones se han hecho sobre la base de continuidad de producción.

- ¿En cuánto estaría cerrando el dólar este año?

Nosotros tenemos una previsión basada en promedios y la previsión basada en promedios es que en el año 2022 nosotros tendríamos un promedio de 3.924 pesos.

- ¿Qué tanto impacto va a tener en Colombia el incremento de las tasas de la FED, que ya venía pegándole duro al dólar esta semana con unos incrementos bastante significativos?

Evidentemente esta decisión tiene un impacto sobre las decisiones que se toman a nivel nacional, pero en este Marco Fiscal ya se considera de facto el aumento o la disminución de la flexibilidad de la política monetaria en los Estados Unidos, que fue anticipado de alguna manera por los mercados.

Claro que tiene un efecto sobre la economía del mundo, pero nosotros estamos viendo que simultáneamente con el buen comportamiento que está teniendo la economía colombiana vemos un mejor comportamiento en la tasa de cambio.

- ¿Por qué Colombia goza de una mejor salud económica que otros países como Estados Unidos, donde se prevé una posible recesión?

No es solamente una percepción nuestra, sino que es una percepción del mundo sobre Colombia. El Fondo Monetario Internacional, cuando hizo la previsión de crecimiento de los países del mundo, a quien más le aumentó el pronóstico fue a Colombia; el Banco Mundial mostró a Colombia con más del doble del crecimiento de América Latina y también la Ocde acaba de mostrar a Colombia este año como el país número uno en crecimiento en los países miembros, quiere decir que el mundo está viendo en Colombia un caso distinto el concierto global.

Es cierto para la mayoría de países se ha disminuido el pronóstico, porque en el caso colombiano tenemos un mercado interno importante, estamos viendo una dinámica de consumo interno y de atracción de inversión muy alta, que genera una dinámica propia de crecimiento y también ha sido una economía que no ha tenido tanto efecto en donde no ha tenido tanto efecto la crisis Rusia-Ucrania.

- Va a usted a liderar los temas de empalme con el próximo Gobierno. ¿Qué podemos conocer de este plan que se tiene?

Lo que yo le puedo decir es que vamos a garantizar absoluta transparencia, apertura de información total de la manera como nosotros entregamos el Gobierno Nacional actual, sector por sector, entidad por entidad, al punto, incluso, que lo que queremos es que esa transparencia no se circunscriba solamente al Presidente electo y su equipo de trabajo, sino también que sea para cualquier ciudadano de este país que podrá consultar libre, autónoma y abiertamente los informes de empalme de todas las entidades del Estado.

- ¿Cuál va a ser ese principal reto que tendrá el próximo Gobierno en materia económica?

El reto más importante es seguir garantizando una sostenibilidad, con un crecimiento potencial de largo plazo alto, sostenibilidad fiscal, es decir, continuar en el ajuste de ordenar las finanzas públicas y, sobre todo, tiene un desafío muy importante en empezar a trabajar en esos asuntos de carácter estructural que el país requiere en temas laborales, en temas pensionales, entre otros asuntos, para que de esa manera este país siga en una senda de crecimiento positivo e importante en los próximos años.

Con la misma claridad con la cual ya me expresé en el marco fiscal anterior, en donde señalaba que a corto plazo existían una serie de necesidades de recursos del orden de 0,6 % del PIB, en este escenario nuevo de Marco Fiscal de Mediano Plazo puedo señalar que esas necesidades de corto plazo en materia tributaria no existen, es decir, se eliminaron, lo que significa que no va a haber una presión de necesidad en el corto plazo de un ajuste tributario, lo cual no significa que en el largo plazo en lo estructural el país no tenga que hacer reflexiones sobre este asunto, tiene que hacerlo, porque este es un país que tiene muchas necesidades, este es un país que tiene urgencia de ajustar, por ejemplo, las inflexibilidades de gasto de inversión pública, este es un país que tiene que trabajar muy activamente en ajustes estructurales en materia de ingresos tributarios, pero, sobre todo, en donde el gobierno entrante seguramente llegará con nuevas iniciativas o propuestas de gasto en inversión pública, que como tal, al no tener financiación, pues sí van a tener que encontrar la fuente de financiación.