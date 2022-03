$!Estas son algunas propuestas pensionales de varios candidatos a la Presidencia de Colombia

Sobre el tema pensional, la Misión dice que para alcanzar la universalidad todos los ciudadanos deberían recibir una pensión ciudadana financiada de la tributación general, igual para todos, que haría innecesario el programa de Beneficios Económicos Periódicos, reemplazaría el requisito de que la pensión mínima no sea inferior al salario mínimo y eliminaría los requisitos de tiempos para la pensión de retiro.

Según la propuesta de exgobernador de Antioquia, el ahorro pensional no sería utilizado para financiar gastos corrientes. Lo que se busca es aumentar la competencia de los fondos privados para así reducir las comisiones que cobran. Según el candidato, esto sería una propuesta responsable y sostenible que ayudaría a reducir las desigualdades del sistema pensional actual sin comprometer las pensiones futuras.

El candidato del Centro Esperanza indicó que el gran problema del sistema pensional es su baja cobertura. De ahí que su propuesta sea garantizar ingresos en la vejez a través de cotizaciones para quienes logran pensionarse y con impuestos para aquellos que por sus condiciones no lo logran. En este último caso, pretende entregar $500.000 mensuales.

Además, dio indicios de impulsar una reforma para que el cálculo final de la pensión evite las transiciones del régimen privado al publico. “No se pueden sostener pensiones cuando hay gente que no se está pensionando. El proceso de ley para subir la edad se debe dar por ahí en 10 o 20 años. Toca pensar es cómo se reforma e, inmediatamente, girarles dinero a las familias o a las comunidades”, concluyó la candidata.

La candidata sostuvo que es irresponsable decir que no se debe subir la edad de pensión, pues según sus estimaciones la pirámide poblacional está cambiando. “Por cada pensionado, hay cuatro colombianos activos que mantienen esa pensión; en 2050 serán dos, y en 2070 solo uno”. Para enfrentar esta situación, propone aumentar la edad a 65 años para los hombres y a 62 para las mujeres.

Entre sus propuestas, propone crear un sistema integral de protección a la vejez para que 3,5 millones de adultos mayores de 65 años que hoy no tienen pensión accedan a un ingreso mínimo vitalicio. Asimismo, ha dejado claro que no está a favor de cambiar la edad de pensión. Según indicó, “los subsidios deben ir a las pensiones más bajas no a las altas, y ahí es donde se tiene que dar una modificación”.

