Estas son las cifras que muestran cómo cambiaron las tendencias con el teletrabajo en el país

Para no dar muchos rodeos: no, no es el final del teletrabajo en Colombia y el mundo; pero sí hay una serie de modificaciones, ajustes y reacomodos que hacen que estemos asistiendo a cambios profundos que harán que dejemos de reconocerlo como lo conocemos hoy.