Estas son las empresas que quieren hacer pilotos en yacimientos no convencionales

De acuerdo con la Lista Definitiva de Participantes Habilitados publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), CNE Oil & Gas S.A.S., Geoproduction Oil and Gas GMBH, Maurel & Prom Amerique Latine, Gran Tierra Energy Colombia, LLC, Parex Resources (Colombia) Ltd, Ecopetrol S.A., GeoPark Colombia S.A.S., Frontera Energy Colombia Corp, Colombia Energy Development Co, Occidental Condor, LLC, Ismocol S.A., Occidental de Colombia, LLC, Mansarovar Energy Colombia Ltd, Occidental Andina, LLC, Hupecol Oriente Colombian Holdings LLC y Lewis Energy Colombia Inc, fueron las empresas que cumplieron

La empresa, la francesa Maurel & Prom, resultó habilitada.

Según notificó la Agencia, recibió 19 solicitudes de empresas interesadas en habilitarse, 16 para actualización de información y tres de nuevas compañías. Un total de 15 compañías fueron renovadas y se adicionó la francesa Maurel & Prom, resultando en 16 empresas habilitadas, que podrán presentar contraofertas por las cuatro áreas validadas para el tercer ciclo del PPAA.

“Colombia ofrece solidez regulatoria, un marco fiscal favorable y unas condiciones contractuales atractivas, lo que ha generado confianza entre las compañías petroleras que se habilitaron para este 3er ciclo del PPAA que sigue su curso.” Apuntó Armando Zamora, presidente de la ANH.