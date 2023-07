El desarrollo de este campo es clave para Colombia, según las proyecciones del Gobierno, ya que el país tendría que importar gas desde 2026 en ausencia de nuevas reservas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas de gas en el país (que no incluyen a Orca) alcanzarían solo hasta el 2030.

El subdirector técnico de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Alfonso Jiménez, en declaraciones a Valora Analitik, sostuvo que, aunque sí se emitió una resolución para iniciar las consultas previas en el proyecto de costa afuera de Ecopetrol, este documento lo impugnaron.

Jiménez también confirmó que dicha solicitud sí se presentó ante Mininterior. “Acá sacamos una resolución y Ecopetrol puso un recurso de reposición, el cual está siendo analizado. Ellos pidieron unas comunidades e hicieron un estudio y nosotros elegimos otras y ellos no estuvieron de acuerdo en nuestra decisión. Por eso, está en recurso de reposición para el estudio”, dijo el subdirector.

Sentenció que como aún no está en firme el proceso, porque tiene un recurso de reposición, la nueva resolución no está en vigor hasta que no se resuelva este requerimiento y, luego, el de apelación.

Expertos consultados por esta redacción consideraron que, además de las consultas previas, el otro reto es el cierre financiero y el costo de hacer una plataforma y el gasoducto submarino, que pueden superar los 1.000 millones de dólares.