En esta ocasión el jefe del Centro Democrático rechaza que desde el Ministerio de Hacienda se diga que sólo se retirarían algunos temas, pero que se mantiene la propuesta tal cual.

“Por favor equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”, escribió desde su cuenta de Twitter Uribe.

Hace dos días, en declaraciones a medios de comunicación Uribe había sostenido al referirse al proyecto como fue radicado que “esto le hace daño al Centro Democrático y la verdad es que nosotros desde hace mucho rato lo hemos dicho. Hicimos todos los esfuerzos y no desistimos. Por eso no solo hicimos la crítica, sino buscamos alternativas”.

El exmandatario sostuvo además que “mil veces les dije, les rogamos que, por favor, no presentaran esos puntos, que no la presentaran así, porque iba a provocar un gran rechazo popular, en el Congreso no la aprueban así, hacen unos cambios y castigan al Gobierno y al partido (el Centro Democrático), y la presentaron así infortunadamente”.

Por ahora Álvaro Uribe está buscando consensos con los diversos partidos políticos para poder presentar una reforma tributaria en la cual se garanticen los recursos para mantener los subsidios, como también para garantizar que haya un ahorro y reducción de gastos.