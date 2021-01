$!Estos son los desafíos que deberá superar Minesa en el proyecto de extracción de oro Soto Norte

En horas de la noche del pasado jueves 21 de enero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, confirmó su decisión de archivar el proyecto de evaluación de licencia ambiental para el proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentíferos Soto Norte.

“Aunque el trámite de licenciamiento del proyecto Soto Norte ha contado con la participación más alta en Colombia, más de 44.000 terceros intervinientes, con esta decisión se ha negado la posibilidad de continuar con el proceso y, en especial, con el trámite de las audiencias públicas”, dijo la empresa tras ser notificada de la decisión, y agregó que continuará fortaleciendo el diálogo directo con las comunidades sobre el proyecto.

La decisión de la Anla, sin embargo, no es de fondo, por lo que Minesa podría volver a presentar el proyecto y, en ese sentido, fue celebrada como una victoria parcial por parte de las organizaciones ambientales.

“Esto no es definitivo, no hay que cantar victoria porque la Anla no negó la licencia, sino archivó el trámite, y al archivarlo permite que Minesa pueda hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para solicitar la explotación del oro del páramo”, dijo Carlos Andrés Santiago, integrante del Comité para la defensa del agua y el Páramo de Santurbán.

Aunque la empresa no lo ha confirmado oficialmente, todo parece indicar que su intención es presentar nuevamente el proyecto, por lo que la expectativa está puesta sobre si lo hace y en qué términos. Es decir, si inicia nuevamente el trámite de aprobación de la licencia con los diseños que ya tiene o si, por el contrario, decide reformularlo, por ejemplo, reduciendo su tamaño.

Esa decisión será clave en la medida en que la licencia ambiental no es el único potencial obstáculo que enfrenta este proyecto minero. Por un lado, en cumplimiento de la sentencia 361 de 2017 de la Corte Constitucional, está actualmente en curso un nuevo proceso de delimitación del Páramo de Santurbán, donde el área protegida podría ser mayor a la prevista en la delimitación vigente, que es de 2014.