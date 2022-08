$!Estos son los ‘peros’ de los congresistas de las comisiones económicas sobre la reforma tributaria

Desde que el Ministerio de Hacienda radicó el articulado de la reforma tributaria que busca recaudar $25,9 billones en 2023 han sido muchas las voces que se han manifestado a favor y en contra de la propuesta del gobierno. Pero hasta ahora se empiezan a conocer las opiniones de los congresistas que tendrán a cargo su aprobación.

El ministro José Antonio Ocampo presentó esta semana el proyecto ante las comisiones económicas del Congreso y luego se reunió en un almuerzo con los ponentes, en donde se discutieron los temas que se tratarán en algunos debates regionales que iniciarán a partir de la próxima semana.

Durante los encuentros, algunos congresistas ya presentaron sus consideraciones sobre el articulado.

El partido Cambio Radical fue el primero en manifestar su oposición a la reforma tributaria de Gustavo Petro y expuso 18 razones por las que votará en contra del proyecto.

“Después de un estudio minucioso, hemos decido no apoyar el proyecto de reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional. Hacemos un llamado a revisar nuestras propuestas para lograr una reforma que no frene el crecimiento económico del país y no afecte los precios de la canasta básica”, dijo el senador de este partido Arturo Char y uno de los ponentes de la reforma.