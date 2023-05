Exministro Ocampo revela detalles de problemas dentro del Gobierno Petro sobre Ecopetrol y la política de Hidrocarburos

José Antonio Ocampo se convirtió en el bombero del Gobierno Petro, que salía cada rato a apagar incendios de otros miembros del gabinete. Incluso, fue considerado como el adulto responsable dentro del equipo del presidente Gustavo Petro.

Según economistas, su gestión será recordada por haberse manifestado con contundencia ante las iniciativas que enviaban señales adversas y ponían en riesgo la estabilidad fiscal del país y su reputación ante los mercados.

Por ejemplo, en varias ocasiones rectificó declaraciones que causaron agitación.

Especialmente, se le calificó como ese polo a tierra cada vez que Irene Vélez, ministra de Minas, se pronunciaba sobre la política minero-energética de Colombia y aseguraba que no se firmarían nuevos contratos de exploración petrolera en Colombia.

En una entrevista concedida a El Tiempo, el economista reconoció que fueron complejas las conversaciones con algunos de sus colegas en el gabinete ministerial que se desintegró casi por completo a finales de abril.

¿Qué dijo?

“Dije que no cuando creía que tenía que decir que no. No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo. La reforma de la salud fue el tema más complejo y lamento que los puntos de vista que expusimos varios miembros del gabinete no se tuvieran en cuenta”, dijo Ocampo.