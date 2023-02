‘Fantasma’ del apagón se reaviva en Colombia por inseguridad energética, sequías y dudas por regulación de Gustavo Petro

11 meses duró el racionamiento de energía eléctrica, que terminó en febrero de 1993 en Colombia, con cortes de luz de hasta 10 horas diarias. Hoy, 30 años después, se reaviva en el país el ‘fantasma’ del apagón.

Entonces se aprendieron lecciones, incluso en la forma de comunicarnos y consumir información, y de ahí se transformó el sector de servicios públicos, con la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Ahora, los gremios de esta industria advierten la posibilidad de un apagón en caso de que la fijación de tarifas por el Gobierno Petro no se haga de manera técnica, ahora que asumió las funciones de regulación de servicios públicos. En ese sentido, los expertos insisten en la necesidad de conocer la historia y aprender de ella, para no volver a repetirla, ‘ad portas’ al fenómeno de El Niño y los incumplimientos de obras en generadoras, como el caso de Hidroituango.

¿Qué pasó hace 30 años?

La economista e historiadora María del Pilar López, doctora en Desarrollo Económico e investigadora de la Universidad de Los Andes, explica que desde los años 70 y 80 en Colombia las compañías eléctricas eran totalmente públicas y politizadas, por eso el sector energético dependía del Gobierno y una buena parte del déficit era por esta industria.

López recuerda que las tarifas eran fijadas por una junta con más criterios políticos que técnicos y con tarifas congeladas desde 1985. “El discurso del Gobierno en ese momento era (a partir) de un año en exceso de capacidad de generación, lo que se tradujo en menores proyectos de inversión y en retrasos en otros, como el caso del Guavio”.

En resumen, un sector eléctrico que dependía mucho del Estado, politizado y con mucha deuda. “Esto hizo que nuestra capacidad de generación hidráulica y térmica fuera limitada. Suplía demanda, pero no se pensaba en invertir o actualizar para expandir oferta. Incluso, el Gobierno le exigía a los operadores metas de corto plazo para mejorar indicadores financieros”.

¿Qué hicieron los operadores del sistema? La académica responde que utilizar al máximo fuentes hidroeléctricas porque tienen menos costos operativos, lo que facilitó mostrar mejores números más rápido.

“Hasta ahí todo normal. Entonces, qué desencadenó entonces el apagón del 92/93. Algo llamado el fenómeno de El Niño. Estos problemas se habían mantenido por años, pero la larga sequía hizo explotar el problema. No se ahorraron reservas de agua en épocas de sequía y la poca capacidad y uso de fuentes térmicas nos llevaron a un apagón, que solo mejoró cuando volvieron las lluvias”, rememora López.

Por su parte, Luis Eduardo Jaimes Reátiga, magíster en Ingeniería Química de Massachusetts University y profesor del programa de Ingeniería en Energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, narra que para el año del ‘apagón de Gaviria’, era estudiante de la UIS y le tocaba levantarse temprano cuando tenía una clase. “Supuestamente eran las 6:00 a.m., luego se volvió a las 5:00 a.m., pero realmente tocaba levantarse a las 4:00 a.m.”.

En el ámbito familiar, el profesor Jaimes recuerda que en su casa hacían reuniones donde estaban todos reunidos después de las 6:00 p.m. o 7:00 p.m., alrededor de una mesa para hablar de lo que pasaba en el país.

En su concepto, fueron tres situaciones fundamentales que llevaron al apagón: uno, por supuesto El Niño, que fue muy intenso para la época. Dos, la infraestructura eléctrica que se tenía en ese momento no poseía la capacidad para soportar ese racionamiento de las centrales hidroeléctricas, es decir, una caída promedio de 25 % o 30 % de sus embalses, y suplir esa energía.

“No teníamos esa infraestructura. Por ejemplo las térmicas no daban y no teníamos más allá de petróleo y gas, entonces la capacidad era deficiente para sustituir en ese momento a las hidroeléctricas, que son las que siempre han aportado al país la energía eléctrica. Tres, lo que pasó con la hidroeléctrica El Guavio, que incidió en esa deficiencia y fue conocido como un escándalo”, reseña el magíster.

Aprendizajes

Sobre lo anterior, Johan Mauricio Caldas, abogado y economista, profesor de la Universidad de La Sabana, señala que de esta experiencia quedaron aprendizajes.

“El apagón del 92 y 93 dejó en evidencia una mala decisión administrativa por una empresa controlada por el Estado, que violó la contratación de 72 personas. También evidenció una falta de claridad en las políticas energéticas del país, no hubo unos marcos jurídicos claros que garantizaran el servicio. Además, demostró que el Estado en algunas ocasiones no tiene las capacidades administrativas y técnicas para cubrir la demanda de servicios públicos y que es necesario darle la participación a privados para que entren a estos ejercicios”, asevera el docente.

A renglón seguido, sostiene que ese apagón reveló que los privados podrían ayudar a una prestación efectiva del servicio y trajo cambios como una política energética clara, con normas sólidas para el sector, que no dependía de los gobiernos de turno.

Todo esto, según Jaimes, demostró que el país no estaba preparado, ni el mismo Gobierno. “Después de esa crisis energética se dio a conocer más el tema del fenómeno de El Niño, que no era no era tan conocido en Colombia”.