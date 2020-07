El gremio de los comerciantes, Fenalco, diseñó un plan para impulsar la reactivación económica y la recuperación de las empresas, cuya actividad se ha deteriorado como consecuencia de la pandemia.

Este documento, que fue enviado ayer al presidente de la República, Iván Duque, y al presidente del Senado, Arturo Char, está dividido en 11 ejes (ver gráfico) y cuenta con 43 propuestas.

Una de estas es la creación de días sin IVA sectoriales, entre 2020 y 2022, haciendo énfasis en el negocio automotriz que no ha sido incluido en las dos jornadas que ya se realizaron.

En esta misma línea, para promover las compras, propone la disminución de las tasas de interés de tarjetas de crédito y de créditos de consumo, “a través de reformular el cálculo de la tasa de usura que hoy, a pesar de las bajas de interés del Banco de la República, sigue siendo alta”, señala en el documento.

Sin embargo, estas dos ideas le parecen riesgosas a Andrés Langebaek, director de estudios económicos del Grupo Bolívar, quien señaló que, por un lado, al ser los automóviles bienes costosos, un día sin IVA desplazaría el consumo en el tiempo en vez de aumentar las ventas. “Además, de lo que se trata es de ayudar a las personas de menores recursos y ese no es precisamente el público que adquiere un carro nuevo”, dijo.

Por otro lado, apuntó que las tarjetas de crédito son productos de alto riesgo porque no se piden mayores garantías, y eso las hace especialmente costosas. Además, añadió que como el costo de fondeo de los bancos no baja tan rápido como la tasa de interés del emisor, no se ha visto la baja en las tasas de las entidades financieras.

Otra idea de Fenalco es crear un fondo económico o banca de desarrollo, con varias fuentes de recursos, que se podría usar para invertir directamente en las empresas, con pacto de recompra de acciones.

Frente a esto, los expertos señalaron que esa posibilidad ya fue cubierta con el Decreto 811 expedido en junio de 2020, que “dicta medidas para la inversión y enajenación” por parte del Estado. Sin embargo, cabe recordar que todavía no se ha utilizado esa facultad.

Lea también: Junio, con débiles signos de reanimación

Otra idea, que ya había sido discutida con anterioridad, aunque no implementada, es la de permitir la contratación laboral por horas; puesto que los empresarios consideran que el sistema laboral colombiano es muy rígido y, en época de crisis, es necesario facilitar la creación de empleo.

No obstante, esa postura ha sido fuertemente criticada por sindicatos y académicos, pues consideran que la iniciativa facilitaría el deterioro de las condiciones laborales en el país.

Sobre el empleo, Fenalco plantea, además, que se creen bonos comprados por el fondo a las empresas, los cuales sean redimibles en plazos entre tres y cinco años.

En cuanto al sector del turismo y el entretenimiento, que sigue apagado hasta hoy, propone que se extienda el subsidio a la nómina, la flexibilización de acuerdos sobre arrendamientos comerciales, la suspensión del pago de parafiscales, entre otras medidas que se vencen en agosto, por lo que pide que vayan hasta diciembre.

No obstante, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, opina que la propuesta debería incluir el costo fiscal de eso.