Fitch bajó calificaciones a Ecopetrol, UNE-EPM, ISA e Isagen

Fitch Ratings rebajó la calificación de Ecopetrol, Oleoducto Central (Ocensa), Isagen, UNE-EPM e ISA tras la rebaja de la semana pasada de la calificación soberana de Colombia.

La rebaja de las calificaciones de Ecopetrol y Ocensa, tanto en moneda local como extranjera, según la agencia, “refleja la vinculación directa e indirecta de estas empresas con la calificación soberana de Colombia, que Fitch rebajó la semana pasada a BB + (grado de no inversión especulativo) desde BBB- con una perspectiva estable”.

En el caso de Isagen y UNE-EPM, la rebaja “refleja el límite impuesto por el techo país de Colombia (BBB-), ya que estas empresas no tienen activos sustanciales, líneas de crédito offshore o efectivo en el exterior para reducir la transferencia y la convertibilidad”.

En cuanto a ISA, considerada la compañía más rentable de las listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la merma en su valoración obedece a “su vínculo con la República de Colombia, que posee el 51,4 % de la empresa”.

Así las cosas, la valoración de las compañías quedó así: Ecopetrol, BB+ (grado de no inversión especulativo); Ocensa, BB+; ISA, BBB (grado medio inferior); UNE-EPM, BBB e Isagen, BBB- (grado medio inferior).

Vale precisar que las calificadoras de riesgo como Fitch, son el homólogo de una central de riesgo que reporta el historial cretidicio de un prestatario para que el prestamista evalúe si es viable conceder créditos.

En este caso, mientras menor es la calificación, aumentan los intereses cobrados en relación al principal (monto neto del préstamo).

El pasado 1 de julio Fitch dio a conocer la rebaja en la calificación soberana de Colombia (BB+), y argumentó que era una consecuencia “del deterioro de las finanzas públicas con grandes déficits fiscales en 2020-2022, un nivel de deuda pública en aumento y una menor confianza en la capacidad del Gobierno para colocar de manera creíble la deuda en una trayectoria descendente en los próximos años”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la rebaja a las compañías con participación estatal permite inferir una valoración sistémica anclada a la deuda pública de la Nación y el déficit fiscal proyectado para los próximos años.

“Se pronostica que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) de Colombia alcance el 60.8 % en relación con el PIB para 2021, más del doble del nivel del 30 % cuando Fitch actualizó a Colombia a la categoría BBB en 2011”.

Paralelamente, la calificadora apuntó que espera que la deuda continúe aumentando hasta 2022 y no estima una reducción significativa de la misma en el mediano plazo.

En sus proyecciones, agregó que observa riesgos significativos para el plan de consolidación fiscal del Gobierno.

Daniel Herrera, analista de renta fija de Acciones y Valores, había dicho a el diario El Colombiano que su firma no contemplaba un escenario en el que Colombia no perdiera el grado de inversión por parte de las tres grandes calificaficadoras: S&P Global Ratings, Fitch y Moody's.

Esta última es la única que aún no ha colocado al país en grado de no inversión especulativo. Aunque, según el especialista antes mencionado, los tiempos no alcanzarían para que el Gobierno logre sacar adelante una reforma tributaria que calme a los mercados sobre la base de un mejor recaudo.