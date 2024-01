Floricultores advierten que dólar a la baja puede darle un duro golpe a los exportadores

Hace un año la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar estaba en $4.693,99, pero hoy se cotiza a $3.901,38, es decir, que observa un retroceso de 16,8% que equivale a $792,61.

De acuerdo con los floricultores colombianos, esta tendencia a la baja puede tener algunas explicaciones, entre las que se encuentran la caída de las importaciones, mayores remesas, flujos de capital por las altas tasas de interés y, principalmente, la debilidad del dólar en los mercados internacionales.

Por otro lado, dada la abundancia de dólares y baja demanda, los productores de flores indicaron que no deja de inquietar que el gran incremento de cultivos ilícitos pueda estar generando una inmensa oferta de la divisa.

Según el presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Augusto Solano, “definir el nivel adecuado de la tasa de cambio para tener una economía dinámica no es fácil. Sin embargo, una cifra competitiva, que en este momento podría ser de alrededor de $4.500 por dólar, no solo incentivaría las exportaciones, sino que es el arancel más efectivo a las importaciones de productos baratos que compiten con la producción nacional. No requiere renegociación de acuerdos comerciales, ni acudir a engorrosas salvaguardas”.

Son muchos los economistas que comparten esta visión, especialmente al referirse a la necesidad de diversificar las exportaciones colombianas. Según Solano “con una tasa de cambio revaluada y altos costos laborales, las exportaciones del país tendrán un futuro incierto”.

Para la floricultura esta circunstancia es especialmente grave puesto que es un sector netamente exportador e intensivo en mano de obra formal. Esto hace que enfrente una disminución notable de sus ingresos y altos incrementos consecutivos de mano de obra, que representa más del 50% de sus costos operativos.

Con información El Colombiano