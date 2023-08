Frentes en los que avanza la reforma agraria propuesta por el presidente Petro

En diversos frentes viene avanzando la reforma agraria propuesta por el presidente Gustavo Petro. Uno de ellos es la compra de tierras que se ha venido haciendo con el acompañamiento de Fedegán; además, recientemente “los campesinos fueron reconocidos como sujetos de especial protección constitucional” y se dio la creación del primer núcleo de la reforma agraria y la primera zona de protección para producir alimentos del país.

Sobre la compra de tierras, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, considera que no ha tenido el avance que se ha estimado desde la cartera de Agricultura, pues de las 1,6 millones de hectáreas que se han ofertado dentro del territorio nacional, se cree que un alto porcentaje no incluye terrenos productivos.

En ese sentido, la alta funcionaria explicó que hasta ahora solo hay 25.700 hectáreas compradas, lo que significa que solo el 1,6 % de la tierra ofertada ha pasado por los debidos controles.

“Se han comprado 25.000 hectáreas de tierras y tenemos proyectado de aquí a agosto adquirir cerca de 40.000 hectáreas adicionales. Con ello, ya utilizaríamos todo nuestro presupuesto de compra y los recursos de la adición presupuestal serían para aumentar las áreas en el segundo semestre del año”, dijo Mojica.

Hay que recordar que en octubre próximo se cumple el primer año de la firma del Acuerdo de Tierras con el Gobierno Petro. Sobre el particular, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, manifestó que el compromiso de la federación es que al término de este Gobierno se haya cumplido lo que se prometió en materia de distribución de tierras a campesinos que no la tienen. “Yo creo que Colombia debe hacer ese esfuerzo, pero debe hacerlo de un manera coordinada, sistemática, bien hecha. Un campesino con un título de propiedad no deja de ser lo que ha sido: una persona que no tiene un horizonte productivo capaz de sacarlo de la pobreza y de la marginalidad”.

“Aquí se trata de hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista fiscal para que la tierra que se distribuya tenga proyectos productivos y los proyectos productivos necesariamente tienen que hacerse a través de la ganadería sostenible”, precisó Lafaurie.

Relacionamiento con la tierra

En los últimos días, el Congreso aprobó que los campesinos fueran reconocidos como sujetos de especial protección constitucional.

Alexander López Maya, quien se desempeña como presidente del Senado de la República, dijo que “es un momento histórico que rompe las cadenas de discriminación y abandono que durante tanto tiempo han pesado sobre quienes trabajan la tierra con amor y sacrificio”.

También puede leer: Ministerio del Trabajo confirmó que la nueva reforma laboral será presentada en las próximas semanas en el Congreso

Asimismo, la Comisión Colombiana de Juristas celebró la decisión y dijo que “es el primer paso para saldar la deuda histórica del Estado colombiano con millones de campesinos/as”.

En este mismo sentido, el senador Julián Gallo, del Partido Comunes, manifestó: “La aprobación de este acto legislativo daría cumplimiento a uno de los aspectos más importantes acordados en la Habana, toda vez que en el punto uno de la reforma rural integral se acordó la creación de la jurisdicción agraria como reconocimiento del Estado de que los conflictos alrededor de la tenencia, el uso y la propiedad de la tierra han estado en la base causal del conflicto a lo largo de nuestra historia”

El parlamentario agregó que en la colectividad están convencidos que “en la medida en que la justicia se haga presente en los territorios y los campesinos tengan acceso a la justicia, vamos a poder desactivar gran parte de la conflictividad que en nuestro país se ha generado alrededor de la tierra, que casi siempre hemos tenido que resolver por medios violentos”.

Por su parte, Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, explico que el reconocimiento a los campesinos como sujetos de protección especial constitucional es muy importante con el tema de la jurisdicción agraria porque va a permitir todo un equipamiento y una infraestructura para que la ley pueda obrar en mejores condiciones y con mayores herramientas para el tema de resolución de conflictos y de adjudicación de tierras.

Reiteró Rendón que dentro de los diferentes puntos que contempla la reforma agraria hay aspectos aprobados desde los Acuerdos de la Habana y en el Plan Nacional de Desarrollo para darle mayor facilidad y aplicación. Por ello, el Gobierno tiene que entrar a regular esto.

Primera zona de protección

En julio pasado, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural anunció en La Guajira la creación del primer núcleo de la reforma agraria y la primera zona de protección para producir alimentos del país.

Detalló que el núcleo de la reforma agraria abarca los municipios guajiros de El Molino, La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, Distracción, San Juan del Cesar, Barrancas y Hatonuevo.

“Estamos muy comprometidos con lograr que La Guajira resuelva su problema a partir de la agricultura que hacen los campesinos, campesinas, pueblos indígenas y negros, y a eso es que le vamos a apostar”, señaló la jefe de la cartera agropecuaria.