Fuerte encontronazo entre presidente Petro y estudio del Banco de la República, que advierte destrucción de empleos por reforma laboral

Qué dijo Petro

Al conocer el estudio del Gamla, el presidente Gustavo Petro indicó que, en su opinión, usa una metodología “cuestionable” y manifestó que “toda la política económica del gobierno gira alrededor de pensamientos teóricos económicos diferentes a la base teórica del artículo en mención”.

El mandatario se apoyó en el economista inglés John Maynard Keynes, cuya obra más destacada fue la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. El argumento central de La teoría general es que el nivel de empleo no está determinado por el precio del trabajo, como en la economía clásica, sino por el nivel de la demanda agregada y tuvo aceptación durante el marco de la posguerra tras el término de la Segunda Guerra Mundial.

“Sin embargo, la estanflación de la década de 1970 hizo que el enfoque intervencionista keynesiano perdiera su atracción en los círculos políticos y de los teóricos económicos. En la mayoría de las economías, se comenzó a creer que el manejo keynesiano de la demanda era complejo, y que acarreaba sutiles daños en la economía”, se lee en una referencia académica contemporánea sobre la obra de este economista.

En todo caso, Petro defendió que “dado que tenemos población no empleada abundante, el empleo dependerá de abaratar el crédito, la energía, de proteger del comercio exterior en las producciones intensivas en empleo, de hacer producir la tierra, etc., y no de la tesis anacrónica, sobre que el empleo crece porque se abarata el salario, que se ha comprobado con los datos, no es cierta para Colombia”.

“Si abaratando el salario se creara empleo —añadió— Colombia tendría pleno empleo, pues es uno de los países de América con el más bajo salario mínimo de la región y Alemania tendría el mayor de los desempleos mundiales”.

Y puntualizó: “Contrario a la falsa teoría del artículo, Colombia tiene de los peores salarios, de las jornadas laborales más largas, una bajísima productividad y una tasa real de desempleo salarial que llega al 60% de su población activa”.