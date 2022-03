Gilinski consigue un miembro patrimonial y uno independiente en la junta de Sura

A las 10:00 a.m. inició la esperada asamblea de accionistas del Grupo Sura a la cual asistieron Jaime y Gabriel Gilinski, siendo este el segundo encuentro de los nuevos inversionistas con los líderes del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). En la Plaza Mayor de Medellín se aprobaron los informes de gestión de la junta, así como los estados financieros consolidados y separados de 2021.

Tras realizar el conteo de votos de rigor para conocer la composición del nuevo órgano directivo, la composición de la junta hasta el 2024 es la siguiente: Gabriel Gilinski, miembro del Grupo Gilinski; Jorge Velásquez, presidente del Grupo Argos; Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos y Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa.

En cuanto a los integrantes independientes, los nombres que se sentarán en la mesa principal serán: Jaime Bermúdez, María Carolina Arango y José Luis Suárez, siendo este último propuesto por el empresario caleño.

En este mismo encuentro, los socios aprobaron el proyecto de distribución de utilidades, con lo cual se dio luz verde al pago de un dividendo por $784 por acción sobre 579,2 millones acciones ordinarias y preferenciales. El dividendo será pagado en efectivo de la siguiente forma: $196 por título en las siguientes fechas: 1 de abril de 2022, 1 de julio de 2022, 3 de octubre de 2022 y 2 de enero de 2023.

El periodo ex-dividendo estará comprendido entre el primer día hábil bursátil de pago de los dividendos y los cuatro días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. Toda negociación de acciones que sea realizada durante el periodo ex-dividendo será sin dividendos para el comprador. En total se destinarán a este rubro $454.115 millones.

Surtido este proceso, se procedió a aprobar una reforma de estatutos sociales difundida con antelación. El principal cambio que se dio tras la votación fue la composición de la Junta Directiva del emisor, la cual pasará de tener cuatro miembros independientes a tres de este talante, mientras que los patrimoniales pasarán de ocupar tres a cuatro sillas.

Adicionalmente, para las reuniones en que hayan de examinarse estados financieros de fin de ejercicio, la convocatoria se hará con no menos de 30 días comunes de antelación. En los demás casos, bastará una antelación de no menos de cinco días comunes y no 15 días, como se estipulaba antes.