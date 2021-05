Gobierno le apostará a una reforma social y de estabilidad fiscal

dato

Desde el 7 de agosto de 2018, José Manuel Restrepo estuvo el cargo de Ministro de Comercio del Presidente Iván Duque Márquez, hasta el pasado 3 de mayo.

Preguntas y respuestas

Llega al Ministerio de Hacienda, una de las carteras más importantes del Gobierno, ¿el mayor reto será la Reforma Tributaria?

El primer reto no es una Reforma Tributaria, es una reforma de protección social y estabilidad fiscal. El norte debe ser lo social, cómo extender el programa Ingreso Solidario, que no llegue sólo a 3 millones de familia, sino a 5; que los jóvenes universitarios tengan acceso a la educación superior gratuita, cómo darle continuidad al programa de Subsidio a la nómina para beneficiar a las micro y pequeñas que se han visto afectadas por la pandemia, cómo extender la devolución del IVA, que no llegue a 2 millones de hogares sino a 5, y cómo generar condiciones para que se contraten más jóvenes, mujeres mayores de 40 años y las personas con discapacidad recuperen su empleo. Estos deben ser los primeros propósitos y por eso digo que debe ser una reforma de protección social y estabilidad fiscal, que envíe un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales y a los inversionistas de Colombia.

Pero las calificadoras no nos ven tan confiables. ¿Qué riesgos tenemos?

No vamos a dejar de tener un compromiso con esa responsabilidad y estabilidad fiscal y por eso tenemos que buscar formas de financiación a esa estabilidad, pero también en lo social, porque cuando hay inestabilidad social también se afecta la economía. A esas calificadoras y mercados internacionales debemos enviarles el mensaje de que aquí lo prioridad es lo social para que los mercados funcionen adecuadamente, y la economía crezca y prospere.

¿Ya se está trabajando en la nueva propuesta tributaria? ¿Empiezan de cero?

Varios principios son esenciales para la construcción de esa propuesta de reforma de protección social y estabilidad fiscal. Primero, que haya un principio de grandeza para construir consensos en el diálogo con distintos actores de la sociedad. Segundo, sentido solidario, aquí no se trata de afectar a la clase media, por el contrario, beneficiar a los menos favorecidos, y quienes tienen más son los que deberían contribuir de mayor manera. El tercer principio, debe acompañarse de un esfuerzo de gobierno, ejemplificante, de austeridad en el gasto y lucha contra la evasión.

¿Cómo se ha avanzado en la lucha contra la evasión?

Hemos mejorado mucho y creo que se debe dar continuidad a los programas de la Dian de modernización administrativa, masificar la factura electrónica y fortalecer el método de Big Data en el tema de transacciones y esto nos permitirá un recaudo similar al que se ha venido presentando del 1,1% del PIB anualmente, que es una fuente importante de recursos

¿Es cierto que no se incrementará el IVA a los bienes y servicios?

No se va a incrementar el IVA para bienes y servicios, ni se cambiarán las reglas existentes. Con esto queremos afectar a los hogares de clase media y más vulnerables, y nadie que no pague renta impuesto renta, pagará ese tributo. Con eso buscamos que no se amplíe la base para que lleguemos a otros actores de clase media que pueden verse afectados

¿Tendrá en cuenta las sugerencias de expertos, academia y gremios para la construcción de la tributaria?

Lo estamos haciendo con propuestas del sector empresarial, academia, actores sociales, la juventud, con quienes me voy a reunir, y las cabezas de las entidades territoriales, así como actores representativos de las finanzas públicas. Debemos abrir el compás de dialogo con distintos actores en nuestra sociedad, no está circunscrito solamente a un equipo técnico, sino actores sociales representativos y políticos del país.

¿Cuándo estará nuevamente la tributaria?

Estamos 7/24 avanzando en lo que podamos, en sentido de continuidad y construyendo consensos que es nuestra prioridad. Espero que podamos aprovechar al máximo el curso de esta legislatura.