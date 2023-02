Gobierno Petro invertirá $774 mil millones en ocho aeropuertos y vías con vocación turística, ¿para qué regiones?

En el marco del cierre de la 42 Vitrina Turística de Anato, que se desarrolló estos 22, 23 y 24 de febrero, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, anunció una importante apuesta del Gobierno en ocho aeropuertos con vocación turística, del orden de $774.000 millones, al igual que en vías 4G, 5G y terciarias para incentivar el turismo en el país.

Al resaltar que el turismo es fundamental para la transición hacia una economía descarbonizada en Colombia y que se deben enfocar todas las acciones para mostrarle al mundo la maravillosa biodiversidad del país, el jefe de la cartera de Transporte indicó que los territorios necesitan aeropuertos en excelentes condiciones, que conecten con muy buenas vías.

“El sector no puede ir a vender un gran turismo si no tiene aeropuertos, si no tiene terminales y no tiene vías en condiciones adecuadas para que se pueda llegar y tener la posibilidad de que los extranjeros que visitan a Colombia conozcan toda esa riqueza que tenemos”, indicó.

En ese sentido precisó que el Gobierno tiene una agenda clara en materia de turismo e infraestructura para apalancarlo, la cual está contenida a través de una serie de iniciativas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Este año tendremos $230.000 millones destinados a esos aeropuertos pequeños, de esa Colombia olvidada, la Colombia profunda que requería esta inversión que estamos haciendo”, resaltó Reyes González.

Asimismo, indicó que el Gobierno tiene unos objetivos con unos grandes aeropuertos que quedaron parados los últimos años, como Rionegro, Bogotá, Santa Marta, San Andrés, Riohacha, Cali, que requieren inversiones porque se están quedando pequeños.

De manera particular, el ministro Reyes señaló que para el aeropuerto de San Andrés ya están los diseños par abrir la licitación con el fin de construir la nueva terminal aérea. Además se está a pocas semanas de inaugurar El Embrujo, en Providencia.

Finalmente, indicó que ya se trabaja en un turismo sostenible e incluyente y que ya hay inversiones en las terminales de Bahía Solano y de Nuquí.

“Es una gran inversión para que tengamos un buena calidad para los viajeros nacionales e internacionales”, puntualizó.