Grupo Gilinski revela los planes que tiene con Nutresa

Voces especializadas dicen que el mercado mandó un primer mensaje sobre la OPA y es que varios accionistas de Nutresa no le caminarían a la oferta e incluso están aprovechando el “boom” que esta ha generado para vender a un precio no despreciable como al que cerró el título ayer.

“También hay quienes dicen, yo compro esa acción a $26.780 y me gano una prima del 12% en la OPA, es un juego de expectativas. Lo que se está viendo es que, en principio, la oferta es favorable para los accionistas minoritarios, aunque no es tan buena para los más grandes. La mayoría del mercado piensa que el negocio no se va a dar”, asegura un experto del sector.

Y es que los Gilinski dejaron ver sus intenciones con esta movida. En el cuadernillo sobre la OPA publicado a través de la BVC, el Grupo asegura que no tiene intenciones de disolver o liquidar a Nutresa o cambiar su alta gerencia o su sede, en Medellín.

No obstante, es claro en que si llegase a tomar las riendas evaluará la conveniencia de hacer inversiones o desinversiones en las actuales líneas de negocio de la firma antioqueña. Incluso, no descarta la venta de algún activo.

Un dato relevante si se tiene en cuenta que con corte a septiembre los activos de Grupo Nutresa ascendían a 15,82 billones de pesos, cifra superior al recaudo que el Gobierno de Colombia espera con su reforma tributaria.

Por lo demás, el oferente socializó el dato exacto de acciones de Nutresa que podría adquirir; como mínimo serían 229.455.976, equivalentes a 50,1%, con un límite de 286.819.970 especies, que significan el 62,625%.

Las respuestas a la oferta se recibirán en los 14 días hábiles entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre próximos y de acuerdo con el banquero Jaime Gilinski esta es una propuesta que se había pensado desde hace más de 18 meses.

El empresario dejó entrever, además, que Nutresa será la puerta de entrada a una serie de inversiones que el Grupo que representa, de la mano de inversionistas árabes, realizarán en la región.

Jornada movida

Mientras se define esa situación, es relevante decir que con lo que sucedió ayer en la BVC la especie de Nutresa retornó con un fuerte impulso de $5.040, teniendo en cuenta que el 10 de noviembre, cuando fue suspendida tras el anuncio de los Gilinski, se transaba a $21.740.

Hasta el viernes anterior, el precio de cada fracción de Nutresa había acumulado durante lo corrido del año una contracción de 9,4 %, pero con la dinámica que tuvo ayer, moviendo 18.237 millones de pesos, pasó a ser la segunda de más valorización (11,6 %), detrás de la de Ecopetrol (16,7 %).

En la jornada del lunes se negociaron 676.946 acciones de la empresa, con precios que oscilaron entre $26.500 y $27.760. Vale anotar que la especie no superaba la cotización de los $26.780 desde comienzos de mayo de 2019.

Por su parte, la fracción de Grupo Sura, principal accionista de Nutresa, observó una apreciación del 0,56%. En las operaciones iniciales alcanzó los $21.900, por encima de los $21.440 con los que terminó el viernes, pero a lo largo del día fue descendiendo y cerró en $21.560.

A su turno, la acción de Grupo Argos, que posee un 9,86 % de Nutresa, también subió un 1,54 %, oscilando entre $11.580 y $11.100, valores superiores a los $11.020 con que culminó la semana pasada.

Otro elemento clave de la OPA es la Tasa Representativa del Mercado (TRM), pues por cada acción se pagarán 7,71 dólares, con lo que con el valor actual de $3.913,26 cada accionista recibiría $30.171, precio mayor al que la especie tiene hoy en la bolsa, e incluso por encima del valor récord de $29.500 logrado en diciembre del 2014.

Detrás del negocio

Para el profesor de Finanzas de Eafit, Raúl Cardona, la OPA de Nugil, en representación de Gilinski, busca capitalizar una oportunidad de negocio en un mercado accionario deprimido como el colombiano, o como se dice popularmente “pescar en río revuelto”.

El docente señaló que en el centro de la oferta está una empresa clave para el desarrollo regional, en la medida en que no solo se ha buscado la rentabilidad o el beneficio económico, sino que se ha integrado a iniciativas como Universidad-Empresa-Estado y con grandes aportes al desarrollo socio-económico en la generación de empleo, en la innovación y la productividad.

Igualmente, destacó la relación con otros sectores y con las empresas del grupo con las que ha aprovechado sinergias que le han servido para expandir mercados y llegar a 14 países.

“Son empresas muy importantes y el hecho de ser adquiridas por un grupo económico que posiblemente podría tener otros intereses en cuanto a reestructuraciones, mayores eficiencias y tratar de bajar costos, podría llevar a una dinámica y direccionamiento diferente al que tiene Nutresa”, manifestó Cardona.

Resta esperar por las determinaciones de los dueños de Nutresa, quienes en los próximos días analizarán la propuesta en la mesa para dar una respuesta a la OPA.