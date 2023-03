Habla el presidente de la Andi: "Lo que más preocupa a empresarios es la incertidumbre"

“He insistido muchas veces que Colombia tiene una cantidad de reformas pendientes por hacer y no nos hemos inventado la forma en ejecutarlas de forma consensuada y armónica. Hay cosas que se deben reformar, pero cuando se presentan estos cambios no conocidos, entonces se genera incertidumbre en el mundo empresarial”.

Incertidumbres

¿Uno de estos cambios son los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos?

Exacto. El tema de los contratos de exploración petrolera, de si habrá o no, fue un hecho generó una conversación profunda y llena de temores... nadie puede dudar de que buena parte de la economía de Colombia depende de las divisas del petróleo y el gas natural. Y que si no las tuviéramos, tendríamos que buscar otra fuente o divisas adicionales para satisfacer nuestras propias necesidades. Estoy de acuerdo con que debe haber una transición energética, pero no existe ninguna razón para renunciar hoy en día de los hidrocarburos y minerales.

Y de la intención de importar gas natural de Venezuela...

Por qué pagarle a Venezuela o por qué gastarnos esas divisas en la importación de gas natural, cuando nosotros tenemos nuestras propias reservas. Es algo inexplicable. Entonces, este es el tipo de incertidumbre que se genera.

¿Qué otras incertidumbres hay en Colombia?

Por ejemplo, la conversación alrededor de la regulación en sector energético. Estos cambios generan aún más incertidumbre... Luego, por supuesto, hay reformas que están sobre la mesa que nos generan muchas preguntas.