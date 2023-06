Con este panorama, el viceministro de Energía, Cristian Díaz, confirmó que en Colombia no hay riesgo de desabastecimiento ante la llegada del fenómeno de El Niño, pero sí hay posibilidades de que se incrementen las tarifas de energía. Estas declaraciones las dio en medio del congreso de Andesco, en Cartagena.

“En este momento dado a que varios proyectos no han entrado en los últimos años al sistema, no tenemos suficiente energía disponible para contratos. Además, si el precio de bolsa sube dado a El Niño puede que parte de eso se vea reflejado en los incrementos tarifarios. No obstante, el Gobierno expidió un decreto que busca el incentivo de cobertura”, recalcó el funcionario.

Desde el Ministerio de Minas y Energía, según el viceministro, se están preparando con un comité que revisa los niveles de embalses, plantas hidráulicas, unido a reuniones permanentes con empresas privadas y los consejos de operación de electricidad y gas, y se han tomado medidas regulatorias con la Creg, a partir de los fenómenos anteriores del 2009/2010 y 2015/2016, también seguimiento a las obligaciones de unidades de generación térmica e hidráulicas, verificando los caneles de suministro de las térmicas.

“El mecanismo tal cual como está establecido es que efectivamente el incremento tarifario se irá recuperando de acuerdo con el nivel de acción tarifaria, así está en la metodología regulatoria. Pero en este momento se evalúan diferentes opciones para poder cómo se da ese flujo de caja en el país”, dijo Díaz sobre el tema de precios y tarifas.