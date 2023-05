“Hay que bajarle el ritmo de crecimiento a la economía colombiana, y para lograrlo se necesitan tasas de interés altas”: Mauricio Reina

Hay que diferenciar factores externos internos. En el escenario internacional lo que se está anticipando es que el aumento de tasas de interés de los países desarrollados, en concreto de Estados Unidos, no será tan grande y tan acelerado como se preveía hace mes y medio. En ese momento, hubo un gran susto acerca de lo que podía significar seguir luchando contra la inflación. Hay que recordar que en Estados Unidos lleva cinco o seis meses bajando, pero los últimos datos no habían sido tan buenos como se esperaba, por lo tanto, el temor era que si se subirían más las tasas de interés y eso frenaría más la economía de ese país y la global.

“La economía colombiana estaba recalentada, efectivamente. Y estamos asistiendo al año en el que se está ajustando a una nueva temperatura más baja”.

Porque Colombia es el único país importante de América Latina que no ha visto reducciones importantes en la inflación. Ya empezó a bajar hace varios meses en Brasil, lo mismo en Perú, Chile y México. Y en Colombia todavía no se ha reducido la inflación total, sino que parece dura de derrotar.

“Hay que bajarle el ritmo de crecimiento a la economía colombiana, y para lograrlo, lamentablemente, se necesita tener durante un rato unas tasas de interés altas”.

Pero ya hay buenas noticias...

La buena noticia es que llevamos tres meses seguidos de reducción de la inflación de alimentos. Y en la medida en que el componente de alimentos ha sido el más dinámico dentro de la inflación, el que se esté reduciendo permite ser razonablemente optimistas para estimar que ya va a empezar a bajar la inflación en Colombia. Pero hay un tercer elemento, además, del exceso de demanda y alimentos, que es preocupante y tiene que ver con la inflación inercial, es decir, me acostumbro a que la inflación está por encima del 10 %, entonces le pido al otro que me suba el 10 %, mi arriendo se reajusta el 10 %, el de más allá dice: “no, no, no, esto va para 15 %”; y empezamos psicológicamente a convivir con inflaciones altas y ajustar todos los precios de la economía con precios altos. Eso es fatal, porque de ahí es muy difícil devolverse, lo hemos visto en Argentina Venezuela.