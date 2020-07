En cuatro meses, el mercado tuvo que reinventarse como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

Para esto, las empresas han fortalecido estrategias como la entrega por medio de domicilios o la llegada de plataformas virtuales para quienes no las tenían. Además, los protocolos de bioseguridad en los sitios no se hicieron esperar, puesto que la pandemia no eliminó la necesidad de adquirir productos.

Uno de los casos a tener en cuenta es el de los almacenes conocidos como low-cost o bajo costo. Para este segmento, Koba, firma a la que pertenece la cadena de almacenes D1, señaló a EL COLOMBIANO que “anticipándonos a la cuarentena obligatoria y con una respuesta inferior a 2 semanas logramos poner en marcha dos plataformas de entrega sumado a un número de atención telefónica por tienda”.

En este sentido, las grandes superficies también han tenido que modificar su acceso a las tiendas, como es el caso de Grupo Éxito, organización que explicó que se han habilitado modelos de drive-trhu en 19 Almacenes Éxito y 16 Carulla.

Para decisiones como la tomada recientemente de adoptar una estrategia de cuatro días con una mayor libertad y tres días de un aislamiento como el visto al inicio de esta nueva época, en marzo, se ha anunciado un fortalecimiento de la entrega de domicilios también por ejemplo por Almacenes Éxito.

“Estamos contando con más de 500 personas apoyando el picking, el transporte, el call center y a nuestro aliado Rappi. Adicionalmente vamos a tener entregas extendidas y cobertura en todo Valle de Aburrá”, manifestó Sebastián Pérez Arango, director de comercio digital de alimentos del Éxito.

Contando las ya conocidas medidas de distanciamiento que se están implementando en dichos negocios, como lo son la demarcación de espacios en las filas o la desinfección en puntos clave como las cajas, Koba también señaló que las tendencias de compra están cambiando y por eso se debe actuar atendiendo a ello (ver Claves).

“Hemos entendido que nuestros clientes tienen otras necesidades en la situación actual, y eso ha generado una dinámica de ingreso de nuevos productos a nuestro portafolio en categorías como aseo hogar, aseo personal y belleza que han tenido una muy buena acogida”, explicaron.

Y es que, según un estudio hecho por la aplicación LookApp, el gel antibacterial (35,2%), tapabocas (21,9%), alcohol (12,9 %), enlatados (4,7%) y vitaminas (3,9%) fueron productos que tomaron relevancia en las canastas de compra.

Pequeños negocios

Por su parte, de acuerdo con la explicación de Juan Ernesto Parra, presidente de Fenaltiendas, los 719.000 negocios de barrio también tuvieron que repensarse para poder estar abiertos.

“En un inicio, pudimos ver que 43 % de los negocios cerraron sin una causa, pero después logramos que solamente siguieran cerradas el 18% de las tiendas de barrio, principalmente por temor a contagios”, indicó Parra.

Y añadió que “muchos de los dueños de los locales no sabían los protocolos para abrir sus espacios de compra. Hacemos una inducción que llega por medio de WhatsApp a los tenderos”.

En este sentido, se han lanzado iniciativas para que estos espacios puedan ofrecer sus productos por medios virtuales, como es el caso de mistiendas.com.co, el cual ya llegó a 207 establecimientos “de barrio” que ofrecen su inventario de manera virtual.