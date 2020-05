‘La baja de las tasas no se refleja inmediatamente’

preguntas y respuestas

¿Cómo arrancó el proceso para que el sistema financiero reciba de las empresas la documentación para el pago del subsidio a la nómina que hará el gobierno?

Ya estamos para empezar a recibir toda la documentación, ya hemos acordado que para no tener demoras, si hay entregas parciales de información se van enviando al gobierno para que puedan ir haciendo las validaciones y nosotros ir alistando los pagos. Nosotros debemos ser informados desde el 28 de mayo hasta el 3 de junio para hacer el pago.

- ¿Cómo avanza la atención del sistema financiero en los préstamos a las empresas o personas naturales que están en crisis en medio de la emergencia?

Las colocaciones del sistema financiero y el esfuerzo que se ha hecho es gigantesco, la banca no sólo ha apoyado al país y a los cuentahabientes, sino que ha ido más allá en cuanto a sus expectativas, hemos hecho un esfuerzo mayor que cualquier país de América Latina. En refinanciaciones con corte al 15 de mayo hemos hecho 188 billones de pesos en total desde que comenzó la pandemia a más de 9 millones de deudores, unos 12 millones de créditos.

¿Cómo ha sido la atención al pago de otros subsidios del gobierno?

Hemos atendido un millón y medio de subsidios, con los apoyos a adulto mayor, jóvenes, la devolución del IVA, el ingreso solidario.

¿Las refinanciaciones hacía quién han ido?

Están créditos de vivienda que son $44 billones, hay créditos de consumo por 68 billones y hay créditos comerciales que incluyen pymes y empresas por 4,5 billones.

¿Cómo está compuesta esa cartera de los créditos nuevos?

Acá si hay más pymes y grandes empresas, de los 42,5 billones que hablé, 32,5% billones son pymes y grandes empresas, para personas y tarjetas de crédito 4,2 billones y otros tipos de consumo 4,3 billones y para préstamos hipotecarios hay cerca de 1,3 billones.

¿Si ha crecido en ésta época la bancarización para sectores que no lo estaban?

Ha sido impresionante, nosotros tenemos una meta de bancarización e inclusión financiera del 85% al final de éste cuatrenio, unos 592.000 colombianos, pero en lo que llevamos de esta pandemia se ha bancarizado a 1.5 millones de colombianos. Ya pasamos con creces esa meta del 2022.

-¿Si han estado bajando las tasas de interés?

Hay que expresar que las tasas de interés dependen de tres componentes y no necesariamente del componente de la tasa de referencia. Nosotros nos tenemos que basar en cómo nos fondeamos de manera permanente y lo hacemos con los ahorros del público, esos no han bajado, por el contrario han subido, los CDT están rindiendo más ahora que antes de la pandemia.

El Banco de la República ha tenido algunas intervenciones expansivas, pero la forma en que eso se tramita puede durar entre dos y seis meses. Nosotros nos fondeamos de manera permanente con el Banco de la República, es de forma temporal y en calidad de préstamos. No porque el emisor baje las tasas, estas inmediatamente van a bajar en el mismo porcentaje.

Es decir, ¿no han bajado?

Mirando las tasas que habían en la última semana de febrero y comparando con la semana del 12 al 15 de mayo, vemos que hay cinco referencias en donde las tasas han bajado en tarjetas de crédito persona natural, cartera comercial crédito ordinario, tarjetas de crédito empresarial, en cartera de microcrédito y cartera de vivienda en cartera VIS en pesos. Vemos que hay otras que han tenido una leve tendencia a la subida, pero en promedio las tasas se han mantenido relativamente iguales a la última semana de febrero.

¿Cree que han sido muy críticos, desde diferentes instancias, contra el sistema financiero?

Si han sido bastante críticos, porque no han visto o porque no han querido ver las cifras y no han querido hacer comparativo con lo que ha pasado en América Latin