A la 1:15 p.m. el dólar cerró a $3.949,35 en promedio, lo cual representó un aumento de $38,54 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.910,81.

El precio de apertura registrado por la plataforma fue $3.935 y el de cierre $3.967,10. El máximo registrado llegó a $3.972 y el mínimo $3.910,65. Durante la jornada se negociaron US$1.023 millones a través de 1.471 transacciones.

El Dane reveló que para julio de 2021 la inflación se ubicó en 0,32%, cifra que representa tres veces el promedio de la inflación mensual para el periodo 2016-2020. En cuanto a la variación anual del IPC (Índice de Precios del Consumidor), el dato se ubicó en 3,97%, y en el año corrido el aumento de los precios fue de 3,47%.

El resultado estuvo impulsado principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles, donde en esta última se registró la mayor variación, con un aporte de 0,80%. Las ciudades con la inflación más alta son Santa Marta (0,71%), Tunja (0,62%) y Cúcuta (0,59%).

Juan Daniel Oviedo, director del Dane, dijo que “las expectativas de los analistas fueron superadas por el resultado del comportamiento de la inflación”.

Uno de los factores que influyó en el alza en la inflación es el precio del dólar que este jueves cerró a $3.910,86 en promedio y que en el último mes influyó en los bienes importados para la producción agrícola.

“El pronóstico de julio se da por que se esperan unos precios de alimentos un poco más altos por cuenta de algunas demoras en la producción de pollo y la importación de insumos para alimentación agrícola”, aseguró Sergio Olarte, economista de Scotiabank Colpatria.

En el ámbito internacional, el dólar se fortaleció y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron luego de que un aumento mejor de lo esperado en las nóminas de pago de EE. UU. alimentó las expectativas de que la Reserva Federal se está acercando a un retroceso del estímulo.

El crecimiento del empleo en EE. UU. se aceleró en julio al máximo en casi un año y la tasa de desempleo disminuyó, lo que ilustra un impulso adicional para el mercado laboral que aún enfrenta desafíos de contratación, dijo Bloomberg.

Los datos de empleo marcan otro paso hacia el objetivo de la Fed de un progreso adicional “sustancial” en la recuperación del mercado laboral mientras el banco central lidia con una inflación muy por encima del objetivo, pero un mercado laboral lejos del pleno empleo.

La propagación de la cepa delta continúa complicando los planes para devolver la vida a algún tipo de normalidad. Empresas como Amazon.com Inc., BlackRock Inc. y Wells Fargo & Co. retrasaron sus planes de regreso a la oficina. Los analistas están monitoreando tanto a Estados Unidos como a China en busca de signos de que la variante obstaculice las recuperaciones.

El crudo estadounidense WTI baja 0,74% a US$68,58 el barril, mientras que el petróleo Brent disminuye 0,45% a US$70,97 el barril.

Los precios del crudo subían el viernes, pero seguían en camino a cerrar la semana con su mayor caída desde marzo por preocupaciones sobre el impacto en la demanda de combustible de las restricciones de viaje para frenar la propagación de la variante Delta del covid-19.

Japón se dispone a expandir las restricciones de emergencia a más prefecturas, mientras que China, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, impuso limitaciones en algunas ciudades y canceló vuelos.

“Al menos 46 ciudades han desaconsejado viajar y las autoridades han suspendido vuelos y detenido el transporte público. Esto podría afectar a la demanda petrolera según se acerca el final de la temporada de viajes del verano (boreal)”, dijo ANZ en un informe.

Los nuevos casos diarios de covid-19 en Estados Unidos han subido a un máximo de seis meses. Sin embargo, los precios del petróleo lograron respaldo por las crecientes tensiones entre Israel e Irán.

“Los aumentos de oferta de la OPEP+ deberían dejar aún al mercado en déficit en 2021”, dijeron analistas del Bank of America a Reuters.