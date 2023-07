La nueva modalidad de préstamos que tiene atemorizadas a sus víctimas: el ‘gota a gota’ virtual

Pedir dinero prestado es una de las modalidades más comunes a la hora de querer comprar algo en específico o saldar una deuda y una de las alternativas que muchos creen que es la más fácil es hacer préstamos, pero no precisamente a un banco, sino con un ‘gota a gota’.

Una de las nuevas modalidades de los prestamistas es facilitar dinero a usuarios a través de diferentes páginas de internet o también conocidos como ‘gota a gota’ virtuales, donde al menos 89 plataformas o sitios web realizan créditos, según reveló la Dirección de Delitos Informáticos.

‘Los gota gota’ virtuales son plataformas que prestan dinero sobrepasando la tasa de usura de los intereses, incumpliendo con los acuerdos de pago y hasta resultan amenazando a las víctimas si no tratan de cancelar la deuda lo más rápido posible.

Según la Fiscalía General de la Nación, se han realizado investigaciones alrededor de las bandas delincuenciales que se dedican a prestar dinero a través de internet, además, la misma entidad ha asegurado que estas no solo operan en Colombia, sino en otros países como México y Perú.

En Colombia, más de 8.000 personas han denunciado ser víctimas de los ‘gota a gota’, quien son perseguidas y acosadas por los delincuentes. Además, se han conocido casos de suicidio en Barranquilla y Medellín, según detalló la Fiscalía a Infobae.

Víctimas del ‘gota a gota’

En Colombia, se han conocido cientos de testimonios de personas que han sido víctimas de estos prestamistas, quienes hostigan, acosan y amenazan a los usuarios para que paguen el dinero que se les prestó y, si no logran pagarlo, pueden llegar al punto de acabar con sus vidas.

La manera en la que operan estas bandas delincuenciales es a través de plataformas de internet, en donde ofrecen créditos fáciles y rápidos, por supuesto, las personas ante su necesidad acuden a ellos. Después de solicitarlo, descargan una aplicación en el celular, se llenan unos formularios que piden datos personales y foto de la cédula de ciudadanía.

Una vez las personas completan todos los pasos para solicitar el crédito y aceptan los términos y condiciones, esas aplicaciones logran recolectar los datos del usuarios y esa es la herramienta de cobro de los delincuentes, quienes intimidan y amenazan a las víctimas con revelar fotos y videos obtenidos de su celular.

BLU Radio conoció el caso de una víctima que solicitó dicho servicio a través de una plataforma web, pero la persona que le cobro tenía acento mexicano, lo que quiere decir que, estabas bandas delincuenciales no solo operan en el país, sino fuera de él.

“Mira zo** hija de pu** me vale ver**, la pu** Fiscalía no te va a hacer antibalas. Voy a cortarte la cabeza y te voy a usar de ejemplo para que mis otros clientes aprendan por qué me tienen que pagar cuando quiero y como quiero”, son las aterradoras palabras que prestamista le dijo a una de las víctimas.

Así es como esta persona, cientos más en Colombia han caído en esta modalidad de cobro y han sido víctimas de estas aplicaciones en internet. Por ahora, las autoridades continúan investigando estas redes delincuenciales, que no solo operan en Colombia, sino en países como México y Perú.

Gobierno pondría fin a los ‘gota a gota’

El Gobierno Nacional anunció en marzo pasado que promoverá la colocación de un millón de operaciones de crédito para colombianos que no tienen acceso a financiación formal.

Con estos recursos se busca satisfacer las necesidades de financiación de los sectores populares productivos a lo largo y ancho del territorio nacional y así mismo reemplazar fuentes informales de financiamiento ilegales como los conocidos “gota a gota” a los que tradicionalmente acuden la población más vulnerable.

Con estrategias planteadas por el Gobierno, se buscará brindar acceso al crédito a aquellos ciudadanos que, hasta el momento, no han sido partícipes del sistema financiero, se prevé que para este primer año se lleve a cabo la implementación progresiva de incentivos en 100 mil operaciones crediticias.

Finalmente otro de los pilares se enfocará en acercar a los proveedores de servicios financieros con la población a través de ferias que acerquen la oferta de productos y servicios con una asesoría y acompañamiento financiero a los colombianos que viven en las zonas más apartadas del país.