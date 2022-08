Por ahora el proyecto de ley, que busca “restablecer y garantizar pagos de recargos nocturnos, dominicales y festivos a los trabajadores”, queda esperando, al igual que la iniciativa de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que pretendía que la jornada nocturna comenzara a partir de las 6:00 p.m. y no desde las 9:00 p.m, como está actualmente. Asimismo, buscaba el pago pleno de los días dominicales y festivos.

En relación con la jornada laboral, Petro recordó que hace 18 años se aprobó una ley que estableció que el día no llegaba hasta las 6:00 de la tarde, sino hasta las 10:00 de la noche, lo cual disminuye los salarios.

Indicó que esta medida se tomó, por entonces, aduciendo que era algo transitorio y que el objetivo era generar más empleo. “Pasaron 18 años. ¿Dónde está el empleo? ¿Es transitorio? ¿No debemos reexaminar, a la luz de hoy, ese y otros temas?”, preguntó el presidente a los dirigentes gremiales.

Por eso, invitó a los gremios a empezar un diálogo con los sindicatos, las centrales, “no de cara al salario mínimo, sino de cara a una reforma laboral en Colombia”.

Asimismo, encargó a la ministra de Trabajo de ponerse al frente de esa conversación. “Espero que ustedes pongan a su mejor gente en esas mesas. Igual que espero que las centrales obreras también pongan a su mejor gente para lograr unos encuentros fundamentales”.

Gremios

Jaime Alberto Cabal confirmó que el Gobierno aplazará la presentación de la reforma laboral para el próximo año, con el fin de lograr un texto concertado.

“Nos comentaron la decisión de que este semestre no van las iniciativas laborales. No podemos tener una reforma tributaria que impacte al sector privado y al mismo tiempo tramitar una reforma laboral. Quedamos de llevar el tema a la Comisión de Concertación Laboral para presentar una reforma consensuada y no unilateral como la que habían anunciado ahora”, dijo.

¿Cómo será?

Aunque todavía no se conocen con precisión las iniciativas que propondría el Gobierno, la titular de la cartera de Trabajo ya ha dado algunos indicios, como se mencionó anteriormente en este texto.

Además, la ministra ha manifestado su intención de acabar paulatinamente con los contratos de prestación de servicios, especialmente en el sector público, por cuanto, en su concepto, estos van en detrimento de las condiciones dignas de los trabajadores.

Cabe recordar que bajo esta modalidad el trabajador es contratado para prestar un servicio determinado a cambio de una remuneración (honorarios) y puede ser acordado de forma escrita o verbal, dependiendo de cuál sea el caso.

Al tratarse de una relación civil, mas no laboral, todo debe ser pactado a voluntad de las partes, al tiempo que los contratistas deberán hacerse cargo de sus aportes a pensión y salud. En esos escenarios, no existe relación de subordinación.

Análisis

Carlos Alberto Camargo Mejía, abogado de la Universidad Icesi, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, consideró que, si bien una reforma sería beneficiosa para los trabajadores, quienes aumentarían su remuneración, valdría la pena revisar el impacto que podría tener en el costo de la nómina.

“No podemos pasar por alto que la finalidad del Código Sustantivo del Trabajo es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. En tal sentido, será necesario un consenso entre empleadores, organizaciones sindicales y Gobierno. De lo contrario, se podrían afectar los niveles de desempleo e informalidad, problemas estructurales que afectan a la sociedad laboral colombiana”.

Según Camargo, con la actual propuesta de reforma se deberá analizar si la medida implicará una mayor empleabilidad o si se trata únicamente de mejorar las condiciones salariales de la fuerza laboral del país, lo cual está bien siempre que no se generen efectos adversos colaterales, tales como despidos, fugas de capital o más informalidad.