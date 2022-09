La seguridad energética de Colombia no dependerá de Venezuela: Andesco

El alza en los precios de los alimentos no es el único flagelo que están padeciendo los colombianos. A esta situación se ha sumado el fuerte incremento que han tenido las tarifas de energía eléctrica en el país.

Y es que, según el Departamento Administrativo de Estadística (Dane), con corte a agosto, los costos de la energía aumentaron 25,9%, siendo la Costa Caribe la región más golpeada, pues Santa Marta (49,9%), Riohacha (47,1%), Barranquilla (44,4%), Sincelejo (40,7%), Valledupar y Montería (40,4%), son las ciudades del país que más incrementos han registrado.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), habló sobre los factores que están haciendo que la energía suba tanto de precio y qué medidas están solicitando al Gobierno tomar para frenar esta situación.

¿Qué opina de la propuesta de importar gas de Venezuela?

“Ya logramos llegar a acuerdos con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en los que buscamos no perder la seguridad energética del país. Nosotros no vamos a depender ni de Venezuela ni de ningún otro país. Colombia seguirá teniendo la autonomía energética que recuperó en los años 70. Sería un error echar para atrás. No tenemos nada contra el gas de Venezuela, lo que sí tenemos claro es que debemos ser autosostenibles. Por eso, tendremos una mesa de concertación, donde la ministra estará presente junto con alcaldes y empresas. Esto va más allá de la política. Lo fácil es decirle a la gente que salga a la calle, pero eso no soluciona ninguna factura”.

Congreso

Ayer arrancó el primer día del congreso XXIV de la Asociación Nacional de empresas de servicios públicos y comunicaciones en la ciudad de Cartagena con la presencia de más de 160 empresas, directivos empresariales, congresistas y ministros.

Con las palabras de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, se dio oficialmente inicio al encuentro que por tres días reunirá expertos de Colombia y el mundo para hablar sobre el futuro de los servicios públicos, TIC y Televisión en el país.

Sánchez resaltó el trabajo realizado durante la crisis sanitaria por parte de las empresas del sector que le compete a Andesco, las cuales trabajaron sin cansancio para reactivar la economía conectando el agua, energía, gas y comunicaciones de millones de colombianos. “Demostramos que estamos preparados para cualquier contingencia”, agregó.

Además, invitó a todos los actores tanto privados como públicos a trabajar de la mano para encontrar soluciones efectivas para mejorar la calidad de vida de los colombianos y promover el desarrollo económico.

La agenda del día continuó con la participación de Mónica Contreras, presidente de la Transportadora de Gas Internacional - TGI - quien habló de la importancia del gas en los procesos de transición energética y su incidencia en el bienestar de los colombianos desde la creación de empleo y la disminución de la pobreza.

“Hoy en día 36 millones de colombianos se benefician con gas natural. El 30% de la demanda de este en el país está concentrada en las industrias, este sector tiene un rol importante”, precisó Contreras.

La jornada siguió con la participación de Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo quien hizo un análisis y balance de la economía colombiana en lo que va del año y las previsiones en inflación y crecimiento en el sector de los servicios públicos y TIC. Además, enfatizó en la importancia de cuidar y conservar la institucionalidad para garantizar la prestación de ellos.

La tarde comenzó con la discusión sobre la importancia de cerrar la brecha digital en el país y llevar conectividad a las zonas más apartadas. En ese sentido, en el Diálogo Empresarial en el cual los directivos de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país; América Móvil, Telefónica, Tigo, DirecTV, Emcali, GTD y ETB presentaron sus propuestas para lograr una verdadera transformación TIC.

Entre la propuesta principal que expusieron para el gobierno nacional resaltó la necesidad de que en el Plan Nacional de Desarrollo se focalicen los recursos en garantizar el acceso a internet en todas las regiones del país. Además, en promover incentivos para fomentar la construcción de infraestructura lo cual se constituye como clave para cerrar la brecha digital.

La jornada finalizó con la participación del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien expuso los retos en la política económica y social y la evolución positiva de la economía a través de la reactivación.

Según explicó Ocampo, el crecimiento real del PIB sigue siendo alto y va por encima en un 8% comparado con el 2019. Además, agregó que la demanda de energía se ha mostrado dinámica al ubicarse en niveles superiores a su promedio en 2019. También expuso que las altas tasas de inflación se han visto reflejadas en los servicios financieros en donde la inflación de la energía eléctrica va casi a la par de la de la comida.

En cuanto a los retos, el ministro dijo que los niveles de empleo aún deben recuperarse. Así mismo, señaló que la pobreza aumentó y hay en el país muchos más pobres que antes de la pandemia. “Colombia es un país desigual y se hizo más desigual en la pandemia. También se ve el colapso que se ocasionó en el empleo durante la crisis sanitaria”, añadió.

El segundo reto, según el ministro Ocampo, es el alto déficit comercial que refleja la necesidad de una diversificación exportadora y una política de desarrollo productivo ambiciosa.

“Hay un tema importante que debemos enfrentar y que está asociado con el proceso de desindustrialización que ha tenido el país y que sigue siendo un problema muy serio en Colombia”, precisó Ocampo.

El tercer reto se sitúa, de acuerdo con Ocampo, en unas finanzas públicas débiles frente a necesidades de gasto social crecientes. Explicó que el incremento del gasto público en 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia, resultó en déficits primarios que se deben corregir.

En cuanto a la reforma tributaria, el ministro expuso los principales elementos que la conformarán entre los cuales resaltan la reducción de los beneficios tributarios que han beneficiado a las personas naturales de altos ingresos; limitar los beneficios tributarios empresariales; mejorar la contribución del sector de recursos naturales al financiamiento del sector público; mitigar externalidades ambientales y de salud y generar medidas para combatir la evasión y elusión de impuestos.