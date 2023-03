Los principales críticos son los gremios de los comerciantes y los industriales. Fenalco advirtió que el proyecto de ley privilegia a empleados sindicalizados y no da respuesta a los 15.921.000 colombianos desempleados e informales.

La reforma que, entre otras, pretende poner punto final a los contratos por prestación de servicios, ha centrado su foco en la remuneración del 100 % de un recargo sobre el salario si se labora domingos y festivos y en el regreso del recargo nocturno desde las 6:00 p.m.

José Gomez, doctor en Economia de Cornell University y profesor asociado de City University of New York, precisó en su cuenta de Twitter que la mejor forma de aumentar la productividad del trabajo en Colombia es aumentando la complejidad de la estructura productiva del país, es decir, diversificar y sofisticar la producción y exportación.

Archivo / VANGUARDIA El actual código del trabajo señala que el trabajo ordinario se realiza entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., pero las horas nocturnas y por ende, el recargo nocturno, comprende las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Archivo / VANGUARDIA El actual código del trabajo señala que el trabajo ordinario se realiza entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., pero las horas nocturnas y por ende, el recargo nocturno, comprende las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Agregó que el problema de la baja productividad colombiana radica en la alta concentración en producción de ‘commodities’. Por eso, urge una política industrial bien diseñada y ambiciosa. “El cambio no se dará de la noche a la mañana, pero hay que sentar las bases desde ya. Esto no es de reforma laboral”.

“Los colombianos no somos menos productivos que los habitantes de un país desarrollado porque sí”, dijo.

En esta misma línea, el economista Mateo Hoyos analizó la reforma laboral, quien insistió en que el problema de falta de empleo es de productividad y de estructura productiva. Para él, la solución por tanto es política industrial, no precarización laboral.

Por eso, según Zambrano, para expandir el sector formal y formalizar a las empresas informales se requiere una política industrial que fomente la transferencia de conocimientos, la actualización tecnológica y la estandarización de procedimientos para incrementar la productividad industrial, “más no una política que pretenda hacer que empresas improductivas se formalicen a través de la precarización y explotación de los trabajadores”.

Incluso cuestionó la postura de Fenalco, al asegura que este gremio cree que las empleadas domésticas no necesitan seguridad social y que en el comercio los derechos laborales contribuyen al desempleo.

Por su parte, la abogada y politóloga Maria Teresa Herrán aseguró que más allá del miedo empresarial y del proyecto de ley, el problema de la reforma laboral parte de una base equivocada: “en la era de internet el factor clave no son horarios diurnos o nocturnos, sino en ciertos sectores son la productividad y la escogencia individual”.

Puntos para tener en cuenta

El economista y columnista Martín Jaramillo propuso varios puntos para tener en cuenta a la hora del análisis de la reforma laboral. Para él, casi todos los problemas del mercado laboral tienen un origen en común: la economía colombiana no es lo suficientemente grande, tampoco es competitiva, no tiene la suficiente cantidad de empresas, y las empresas que hay no son lo suficientemente grandes.

“Estamos mal en el número de personas que no están buscando trabajo, mal en el número de personas que buscan pero no encuentran trabajo, mal en el número de personas que sí encuentran empleo, pero encuentran uno de mala calidad”, afirmó Jaramillo.

El economista agregó que en Colombia el costo de formalizarse es tan alto y regresivo que ni siquiera los independientes de bajos ingresos terminan formalizándose.

Para pensar en la solución, Jaramillo propuso lo siguiente: en lo macro, que haya crecimiento económico, competitividad y flexiseguridad; en lo meso, que haya educación pertinente y de calidad; en lo micro, que haya programas de empleo, formación para el trabajo y educación vocacional.