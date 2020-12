Según cálculos del Ministerio de Hacienda y de los expertos, las necesidades de recursos de la Nación son de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, PIB, es decir, $20 billones en promedio.

Por ello, el ojo del Gobierno está en $92 billones de exenciones que el Estatuto Tributario tiene actualmente para personas naturales y empresas, de los cuales $74,93 billones se centran en el impuesto del IVA, $17,11 billones en renta y $390.000 millones en otros tributos.

En ese sentido, a mediados de agosto, la administración de, Iván Duque, instaló la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, grupo de expertos conformado por cinco economistas internacionales y cinco representantes del Gobierno, con el fin de socializar el actual sistema tributario y entregar unas primeras recomendaciones sobre qué exenciones deben mantenerse o eliminarse, ideas que se servirán como base de la tercera tributaria de Duque y que conocerán en febrero de 2021.

Específicamente, de $73,93 billones en beneficios por IVA, $61,28 billones son por productos y bienes excluidos, mucho de ellos pertenecientes a la canasta familiar; $10,18 billones son en exenciones de bienes de primera necesidad, es decir, con una tarifa de 0%; y $3,47 billones para bienes y servicios con tarifa preferencial de 5%.

“Los resultados de la Comisión van a ser un insumo muy importante para la estrategia fiscal que elegiremos para el mediano plazo. Necesitamos recursos adicionales para la reactivación económica y tienen que llegar a partir de que se normalice la economía. La discusión del sistema tributario tiene que darse en el Congreso después de superar la emergencia”, dijo Carrasquilla en la instalación.

Al respecto, el socio director de impuestos de Crowe y exmiembro de la Comisión de Impuestos Territoriales, Pedro Sarmiento, argumentó que la reforma debe centrarse en la eliminación de exenciones de IVA, lo que lograría un aumento en el recaudo aproximado inferior a $12 billones, y pasar de una tarifa general de IVA desde 19% a 17% para toda la canasta familiar.

Para el experto, la regresividad de este tributo se compensaría con la devolución del IVA que se implementó este año para un millón de hogares y que se duplicará en 2021.

“Lo primero que hay que hacer en el IVA es la eliminación de la canasta de bienes excluidos y convertirlos en gravados, si eso no se hace de manera integral no es una buena reforma. También se deben eliminar los tratamientos preferenciales. Los que sí se podrían manejar son el IVA para las obras de construcción o economía naranja. El estatuto está plagado de beneficios y no deberías ser así”, dijo.