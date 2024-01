$!La volatilidad del dólar está marcada por varias variables

Con la llegada de un nuevo año, los ojos se posan en la proyección del dólar, que durante el 2023 pasó por una montaña rusa financiera. Desde los $5.000 en los primeros meses hasta descender a niveles por debajo de los $4.000, la divisa ha dejado su huella, retrocediendo más de $1.000.

Esta semana el dólar terminó apenas por encima de los $3.900 en la jornada de este viernes, reaccionando a las tensiones en Oriente Medio, por cuenta de los ataques aéreos y marítimos que lanzaron EE. UU. y Reino Unido contra los hutíes en Yemen.

La moneda estadounidense terminó la jornada el pasado viernes con un precio promedio de $3.901,57, ubicándose $28,22 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para el viernes estaba en $3.929,79.

Los operadores de divisas también siguen analizando los datos de inflación de EE. UU., en 3,4 %, que estuvieron más arriba de lo esperado en diciembre del año pasado.

Varios expertos consultados por Vanguardia hablaron sobre los factores que moldearán el destino del dólar en el nuevo año.

¿Qué influirá en la proyección del dólar para el 2024?

Marisol Salamanca, docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, explica que hay factores nacionales e internacionales que impactan la divisa y que es muy importante estar atentos a ellos. El principal factor internacional es la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para los inversionistas, es determinante la expectativa de mejores tasas de interés; la devaluación de la tasa de cambio local respecto al dólar, aunque progresiva, será guiada por estas expectativas. Además, las decisiones internacionales, en especial las relacionadas con el control de la inflación, tendrán un impacto directo en el fortalecimiento o debilitamiento de la divisa.

Ahora bien, el contexto macroeconómico de la economía colombiana también tiene una fuerte influencia. A nivel local, son determinantes las voces de confianza por parte del Gobierno, esto sumado a las expectativas de crecimiento económico, que se espera que despeguen sobre el 1.5 %. El nivel de seguridad y confianza que se brinde a los inversionistas jugará un papel crucial en la ecuación económica del país.

“Mirando hacia el futuro, el 2024 se perfila como un año de ajustes económicos, marcado por la dinámica de la política monetaria, la cual se espera que estabilice las economías a nivel local e internacional. En consecuencia, se prevé que, debido a las operaciones esperadas en los mercados, el dólar podría ganar terreno y mayor participación, alcanzando alrededor de los $4.200 para el primer semestre del próximo año, desempeñando un papel clave en la estabilización económica”, concluyó.

Por su parte, Henry Amorocho, docente de Economía de la Universidad del Rosario, señala que el dato de la inflación en los Estados Unidos cambió de tendencia ya que venía como unos cinco meses continuos de baja y subió nuevamente en un 3.4 %.

Explica Amororcho que “esto no es una buena noticia para Colombia porque el presidente de la Fed con base en el comportamiento descendiente de la inflación y también del buen comportamiento de la economía de los EE. UU. venía exponiendo y reflexionando y anunciando la posibilidad que las tasas de interés se iban a sostener en los niveles en que se encuentran, pero que posiblemente podría entender una tendencia a bajarse a finales del primer trimestre y a inicios del segundo trimestres del 2024, desde luego esta situación básicamente se revierte con este resultado de una inflación del 3,4%”.

Entonces este punto para Colombia no es bueno por una gran razón porque resulta que el Banco de la República básicamente trata de replicar el comportamiento de la Fed en materia de tasas y si las tasas de la Fed están subiendo desde luego las tasas, que ya habían comenzado la tendencia a la baja en Colombia en diciembre con 25 puntos básicos que nos hizo cerrar con un 13% de tasas de interés, posiblemente no van a bajar en la misma velocidad que de pronto estaría pensando el Ministerio de Hacienda y hasta la misma Junta Directiva del Banco de la República en el primer trimestre y el segundo trimestre porque si Estados Unidos sube tasa de interés, desde luego para buscar un mecanismo de defensa y compensación, no podría bajar el Banco de la República tanto la tasa de interés y desde luego esto rezagaría la posibilidad de bajar la tasa de interés, que Colombia la necesita para su política de reactivación económica interna, precisa el docente del Rosario.

Otras variables

Diego Palencia, analista financiero, explica que la volatilidad del dólar se ha visto afectado no solamente por la inflación de Estados Unidos y el conflicto de Medio Oriente, sino que también Ecopetrol hizo una emisión de bonos y una reestructuración de bonos y iba a haber una monetización de dólares, pues fruto de esa emisión de Ecopetrol y algunas monetizaciones, pues que hacen naturalmente el Estado de algunos elementos que tienen en el exterior y algunas condiciones de préstamos y una amalgama de elementos pues que son muy gubernamentales, entonces se espera una tendencia muy volátil en los próximos días y pues hay que sumar toda la incertidumbre que se está viviendo no solamente en Medio Oriente sino en Latinoamérica con el tema de Argentina que muy probablemente va a tener que devaluar y y muy probablemente va a tener que elevar su tasa repo y cosa diferente está sucediendo, pues con Ecuador que hay una crisis muy sistémica y muy complicada; Perú que no levanta cabeza; Brasil pues que es una economía de mostrar, pero todo esto para decir es que todas esas volatilidades que tenemos en Latinoamérica pues están trayendo mucha volatilidad al canal de tasa de cambio de Colombia y vamos a seguir en esta misma tónica sobre todo porque no sabemos que pueda pasar con Yemen y no sabemos el camino que va a tomar Gran Bretaña al apoyar la guerra de Ucrania y todo lo que está sucediendo, pues con Israel y Hamás y el tema de Taiwán que también está trayendo mucha volatilidad en términos geopolíticos.

Por tanto, explica Palencia, se tendrá mucha incertidumbre y habrá días que romperá los $3.800 cuando hayan monetizaciones muy grandes del Estado, porque pues a a Colombia le interesa empezar a mostrar en sus estados financieros una menor deuda en moneda extranjera.