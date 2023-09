“Las Cámaras de Comercio son promotoras de la asociatividad”: La respuesta de Confecámaras a cuestionamientos del presidente Petro que hizo en Bucaramanga

Después, cuando habló sobre sector rural, insistió en la necesidad de industrializar el campo, en ese momento fue increpado por un participante, y esta persona mencionó que la Cámara de Comercio no permite la asociatividad a este sector.

“Si la Cámara de Comercio no permite la industrialización del campo, nosotros no permitimos la Cámara de Comercio... La Cámara de Comercio maneja dineros públicos, entonces, si se convierte en un obstáculo de la asociatividad, entonces el recurso público va para otro lado”, advirtió Petro en la capital de Santander

Asunto de tamaño

“Hemos detectado que la condición de la formalidad no es una condición estrictamente de legalidad o no. Hay unidades productivas que no es posible que se formalicen. Aquí el asunto es de tamaño. Pero estamos trabajando por la asociatividad y la formalidad”, dijo Domínguez.

En ese sentido, aclaró que las Cámaras de Comercio sí trabajan por la asociatividad mediante un ejercicio de darles a esas pequeñas unidades productivas las capacidades para que crezcan.

“Aquí el punto es que hay una alta mortalidad empresarial en Colombia. En consecuencia, hay que buscar cómo perdurar en el tiempo en términos de similares a la Ocde. Por lo tanto, las Cámaras son promotoras de la asociatividad, por unas razones fundamentales, por ejemplo, del estudio empresarial que hicimos, las empresas que se asocian tienen más probabilidad de crecer”, explicó el dirigente gremial.

A renglón seguido, precisó que una empresa en un conglomerado empresarial, que se denomina clúster, se protege más y evita quedarse por fuera. “Una empresa que se asocia con otros tiene la posibilidad de potenciar su crecimiento 29 veces por encima de las que no. Ya le explicamos al Gobierno que las condiciones de crecimiento son de capacidades no de tamaños, y no es un asunto binario”, aclaró.

Domínguez dijo que la formalidad es un factor que permite a las empresas durar más y avanzar más en su crecimiento, es decir, pasar de micros a pequeñas, de pequeñas a medianas, de medianas a grandes, “porque si no se quedan en ‘anas’.

“La peor consecuencia que le puede pasar al tejido empresarial colombiano es tener muchos negocios que nunca crecen, más bien hay que tener más y mejores empresas que le aporten a la economía, que paguen impuestos y le apuestan a la legalidad”, insistió el presidente de Confecámaras.