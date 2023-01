Las entidades que tienen las tasas más cercanas y lejanas a la tasa de usura de enero

Los intereses están muy altos por la mayor inflación y es momento de invertir, no de gastar, ya que si compra a crédito o fiado, le saldrá mucho más caro.

Ana Vera, Economista jefe In On Capital S. A

Diego Palencia, vicepresidente de investigación de Solidus Capital, aseguró que lo más recomendable es “realizar muchísimo recorte de gastos y costos, ojalá superiores a 50%, y un reperfilamiento de la deuda, ojalá eliminarla completamente con la venta de activos o efectivo”.

Además añadió que “el ahorro debe aumentar en función de la inflación porque esta lo impacta negativamente. Por tanto, es necesario aumentar la proporción de esta práctica en función del actual contexto”.

“Los intereses están muy altos por la mayor inflación y es momento de invertir no de gastar, ya que si compra a crédito o fiado, como se dice coloquialmente, le sale mucho más caro”, aseguró Ana Vera, economista jefe In On Capital.

Solo con el ahorro y con el recorte de gastos no basta, porque con una inflación de 13,1% se va a ir disminuyendo ese dinero.