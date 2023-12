Las implicaciones de que no se concertara el salario mínimo: con el subsidio de transporte quedó en $1’462.000

Luego de un mes de negociaciones, donde las partes se encontraban en diferentes posiciones que no pudieron conciliar. Las centrales obreras presentaron una propuesta inicial de 18%, pero luego disminuyeron sus pretensiones hasta 12% para salario y 15% para el auxilio de transporte.

Los empresarios, en cambio, no presentaron una propuesta pública, pero sí recomendaciones a tener en cuenta para la definición del salario, como la desaceleración económica.

Es así como el presidente Gustavo Petro firmó este viernes el decreto mediante el cual el incremento será del 12% del salario mínimo para el 2024, tras el desacuerdo entre empresarios y las centrales obreras.

Le puede interesar: Incremento del salario mínimo será del 12 %: el presidente Petro lo fijó vía decreto

Esto significa que con este incremento, el salario mínimo queda en $1,3 millones. El auxilio de transporte quedó en $162.000. Al sumar ambos, el salario mínimo total para el próximo año será de $1’462.000.

Las implicaciones de no ser concertado

El analista económico, Jaime Rendón, dijo a Vanguardia que después de un proceso de concentración del año pasado donde se lograron grandes avances incluso un aumento significativo del salario, este año estaban las cosas dadas para que se volviera a plantear desde la Comisión de Concertación un proceso que fuera exitoso y que le enviara un mensaje al país de concertación de diálogo, sobre la apuesta que queremos hacer como país sobre la economía, sobre los salarios, sobre los ingresos y sobre el bienestar de la población.

Sin embargo, no se logró y eso significa una pérdida muy grande para el país de tener que decir que no hubo concertación y la economía ha cobrado entonces un protagonismo muy especial por parte de la oposición, es decir, se ha utilizado la economía o lo que se quiere mostrar como resultados negativos, para decirle al país que la economía va mal, cuando no es cierto, porque buena parte de los indicadores van bien, tenemos un problema de crecimiento económico, pero la otra parte de los indicadores van bien. Se tiene un aumento en el turismo, salieron las cifras ayer de incremento de las regalías en un 27%, eso quiere decir que la producción minera ha estado bastante alta y las condiciones de empleo han ido mejorando para el país, por lo tanto la tasa de desempleo ha ido cayendo, y se espera que el cuarto trimestre en materia económica sea mucho más importante y y nos saque de esa expectativa frente a una recesión.