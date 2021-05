Las medidas tributarias

Dicen que ‘no hay nada más permanente que un impuesto transitorio’. El país ha tenido más de 40 reforma a lo largo de su historia. Cada vez es habitual que el Gobierno de turno plantee una tributaria, como si fuera el mayor logro de su mandato.

Cada gobernante planteas sus propuestas tributarias enfocadas a ‘salvaguardar’ las finanzas del Estado, para ello se implementan medidas transitorias que terminan quedándose porque son eficaces al momento del recaudo de impuestos.

“Se puede empezar hablar de reformas tributarias y fiscales en Colombia desde las primeras modificaciones a los tributos desde la colonia, los primeros impuestos directos fueron a la iglesia, minería y agricultura”, explica Jhon Torres, analista económico.

Según data, dice Torres, en la historia económica muestra que las primeras reformas se dieron en el congreso de Cúcuta en 1821, donde se suprimieron varios impuestos y apareció por primera vez el impuesto sobre la renta con un 10% anual.

“Pero es que en su momento estos impuestos no eran temporales, simplemente los colocaban y ya. Claro, acceder a estos documentos no es fácil, además por la forma en que estaban escritos no era fácil identificar si eran temporales o no”, precisó el analista.

En 1963, bajo el ministro de Hacienda Carlos Sanz de Santamaría se presentó en un proyecto de Ley el impuesto nacional sobre las ventas de artículos terminados, lo que hoy se conoce como IVA.