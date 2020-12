Las nueve propuestas para definir el salario mínimo, según los expertos

El 2020 no ha sido un buen año para el mercado laboral, entre el desempleo, la informalidad y las cajas en rojo, se vislumbran grandes retos.

Esta situación coyuntural llevó a que no se pudiera alcanzar un acuerdo tripartito con relación al aumento del salario mínimo. Por ello, el Gobierno Nacional decidió conformar la llamada Misión de Empleo sin participación de los sindicatos.

Sin embargo, analistas económicos y académicos, y los Centros de pensamiento económico y sociolaborales del país hicieron un llamado al gobierno para que se tenga en cuenta un enfoque alternativo e integral, que incluya todas las dimensiones del problema del mundo del trabajo, para afrontar la crisis económica, el alto desempleo, la persistente informalidad, la pobreza y la pérdida de ingresos laborales, que afecta, en mayor proporción, a las mujeres y a los jóvenes.

La reflexión sobre el salario mínimo ha sido muy restringida, dicen los expertos, que no se han observado los diversos ángulos del tema en momentos de una crisis económica y social severa acumulada desde antes.

Este grupo de profesionales presentaron al Gobierno Nacional unas propuestas alternativas que responden al clamor de las y los colombianos, las cuales se pueden acoger en una agenda alternativa por el empleo, el ingreso y la reactivación.

Salario mínimo y la inflación

Para los analistas, no debería haber ninguna duda en que el punto de referencia para el aumento del salario es la inflación causada y no la esperada, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con el fin de evitar que los salarios pierdan poder de compra, afecten el mínimo vital y continúen deprimiendo el consumo de los hogares.

“Hoy que se registran bajos niveles de inflación –por debajo del 2%– consideramos que hay buen espacio para ampliar el debate y sacarlo del mito inflacionario, con el fin de promover un aumento salarial no limitado al IPC y activando un seguimiento detallado a los efectos de la medida, para que durante el año se puedan adoptar nuevas políticas”, dicen.

Productividad

Los salarios bajos son un incentivo para no aumentar la productividad. No hay un efecto demostrable que implique sustitución de trabajo por capital, y no se trata de hacerlo, cuando el salario sube y los empresarios tienen incentivos para mejorar la productividad, pueden generar un círculo virtuoso en la economía, en la demanda agregada y en el empleo.

“Llamamos la atención sobre las advertencias ofrecidas por la OIT en su Informe Mundial de Salarios, donde demuestra la evidente brecha, entre la productividad laboral y los salarios reales promedio”, agregan los expertos.

Medición de la productividad

“La medición a través de la productividad total de los factores (PTF) es una medida equivocada para definir el incremento del salario por lo que se debe dejar de lado, porque no tiene suficiente sustento teórico”, manifiestan los Centros de pensamiento económico y sociolaborales.

Estos cálculos, aseguran, implican supuestos arbitrarios sobre la forma de la llamada ‘función de producción’ y las variables que la componen (capital, trabajo y cambio técnico). Es una econometría densa que oscurece el debate y termina convirtiéndose en una “Caja Negra”.

En lugar de la PTF, recomiendan adoptar diversas mediciones de productividad media del trabajo. En este elemento, consideran que se deben examinar las diferentes opciones (por trabajador, por hora, por monto salarial, etc.) y optar por la que se utiliza en las principales agencias internacionales y otros países, como la productividad promedio por hora, en la medida que resulta más conveniente, y a la vez sea acordada por los actores del diálogo social.

Estructura de costos

En la estructura de costos de las empresas, hay factores diferentes al salario que pueden tener mayor relevancia.

“La reflexión sobre el peso que tienen los diferentes costos ayudaría a entender la incidencia de los salarios en la ganancia. Bajos salarios no es sinónimo de mayor competitividad. Más bien se deberían controlar otros costos como los altos costos financieros y el de la energía. La experiencia de los países desarrollados así lo demuestra”, precisaron los analistas.

Los parafiscales

Durante los últimos años la progresiva reducción de los parafiscales (contribuciones al Sena, ICBF) 2no ha ido a la par con aumentos del empleo. Por tanto, no se puede establecer una relación de causalidad directa entre menos parafiscales y más empleo. El empleo depende de la demanda agregada”, manifiestan en su comunicación.

Las evaluaciones de impacto que se llevaron a cabo de las leyes que redujeron la parafiscalidad no muestran efectos significativos sobre la contratación de empleo formal (Econometría, 2013), como tampoco sobre la informalidad empresarial, lo que termina favoreciendo más la ganancia, que el empleo formal, reiteraron. El efecto formalización laboral fue muy marginal.

Al empleo

Según los analistas, no existe ninguna evidencia de la relación entre el menor salario y el mayor empleo. Tal vez la evidencia sea contraria, sin mencionar la calidad de los puestos de trabajo, en términos de trabajo decente.

“En contra de este enfoque que solamente mira el lado de la oferta, se observan relaciones positivas sobre el aumento de la demanda agregada, la inversión y el empleo. Esta secuencia virtuosa la desencadenan los salarios más altos, como lo muestra la evidencia comparada de los países de la OCDE o de mayores niveles de desarrollo. El mercado de trabajo no es resultado de un mercado competitivo. La demanda por trabajo es una demanda derivada de la demanda agregada que comprende la demanda interna y las exportaciones”, precisaron.

Consumo

Los datos últimos sobre la pobreza, correspondientes al 2019, muestran que la tendencia decreciente se reversó, y que el país está experimentando aumentos en la incidencia de la pobreza.

Para los expertos, la situación se agravará en el 2020-2021 por los problemas creados por la pandemia. Este panorama ha golpeado, sobre todo, a las personas más vulnerables. No es conveniente, entonces, empeorar su situación con incrementos bajos en el salario, porque afecta el mínimo vital consagrado en la constitución, deprime el consumo de los hogares, la demanda agregada de la economía sigue poniendo en aprietos la satisfacción de necesidades básicas.

La demanda

Los cierres y restricciones sanitarias impuestas por la pandemia agravaron la reducción del crecimiento económico y el desempleo que venía presentándose con anterioridad. Las previsiones de una contracción del PIB superior al -5% para este año exigen un viraje en la política económica.

“La recuperación exige un pensamiento fresco y alternativo orientado a estimular la demanda y con ella la actividad económica y el empleo. Esa demanda por producción nacional depende de un aumento robusto del salario mínimo legal, el apoyo con subsidios de nómina a las pequeñas empresas que generen nuevo empleo y un plan de emergencia de empleo público y con obras públicas, manteniendo el nivel de los salarios. Es inaceptable bajar el salario mínimo con la presunta pretensión de generar más empleo, conociendo que el componente de consumo representa el 70% de la producción nacional, según las cuentas nacionales”, apuntaron.

En las actuales circunstancias de recesión aguda, un aumento paupérrimo del salario mínimo afecta la demanda agregada de la economía, lo cual impacta negativamente a otros trabajadores que no se benefician en forma directa del mismo, tal es el caso de los trabajadores por cuenta propia, que representan más del 40% de los ocupados, quienes verían afectadas sus posibilidades de percibir un ingreso, por falta de demanda a consecuencia del bajo crecimiento de los salarios. No hay que olvidar que el salario mínimo constituye un referente para otros salarios y sus incrementos tienen implicaciones de equilibrio general por la vía del crecimiento de la masa salarial de todos los trabajadores.

Además, los problemas de desigualdad y las brechas de ingresos muestran la persistente y creciente brecha entre el salario mínimo real y salario medio real. En términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) que compara niveles de vida, los analistas explican que el valor salario mínimo por hora es US$2,7, y es de los más bajos de los países de la OCDE. En EE.UU. equivale a US$7,3 hora; en Francia US$12,1; en España US$8,6; en Costa Rica US$3,5 y en Chile US$3,1 /hora (2018).

Mediano y largo plazo

El crecimiento verde alternativo es un imperativo desde la óptica de la crisis climática y el empleo. Los sectores más contaminantes, los hidrocarburos y los minerales, son precisamente los que generan menos empleo, lo que requiere una transición energética diferente. El redireccionamiento de la inversión hacia las nuevas energías verdes, la reindustrialización y la agricultura no dan espera. Hasta los bancos centrales de países desarrollado están llegando a la conclusión de que la inflación ya no es el problema y debaten nuevos campos de acción como el fomento del cambio de la matriz energética. El Banco de la República debería mantener bajas las tasas de interés para abaratar efectivamente el crédito a las empresas (en especial a las Mipymes) y a los hogares, de la misma manera que el gobierno debería intervenir efectivamente la tasa de usura, fomentar y garantizar el microcrédito para superar las distorsiones del presta diario o el llamado “gota a gota”.

“La propuesta de una renta básica de emergencia o un ingreso ciudadano debería ser acogida por el gobierno y adoptada por el Congreso de la República con el fin de garantizar ingresos a las familias pobres y a las que perdieron su empleo e ingresos y de esa manera restablecer su dignidad, su capacidad de consumo y autonomía económica, teniendo en cuenta que la crisis de la pandemia develó la persistencia de la alta informalidad laboral y empresarial, y la existencia de una economía popular, las cuales requieren el apoyo decidido del estado, mediante transferencias monetarias y financiamiento, además de políticas activas de formalización”, destacan.

Frente al estado de crisis de la economía, del empleo, en la distribución del ingreso y de la pobreza se hace necesaria una agenda alternativa de empleo, ingresos y restructuración productiva convocando a todos los sectores representativos de la sociedad, incluyendo la academia, los gremios y los sindicatos, y el apoyo de organismos internacionales como la OIT, la CEPAL y el PNUD.