Las razones del porqué el dólar en Colombia está por debajo de los $4.000

Por el lado de Estados Unidos, los inversores esperan ahora los datos de junio sobre ventas minoristas y producción industrial en EE. UU. para obtener pistas sobre futuras subidas de los tipos de interés.

También se está a la espera de la presentación de resultados de las empresas estadounidenses, al igual que entidades financieras como Bank of America, Morgan Stanley, bank of New York Mellon y PNC Financial.

Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, señala que el dólar en Colombia cae por debajo de $4.000 por primera vez desde junio de 22, ante mayor apetito global por riesgo y menores temores de cambios radicales en manejo económico. “Castigo en tasa de cambio hoy es $400 menos versus los $1.100 en febrero de 23. Buena noticia para inflación y cuentas fiscales”.