Nuestra camiseta es representar la productividad en el país, eso es lo que defendemos. Nos preocupa que este proyecto sea una reforma que se mueve hacia más inflexibilidad, en lugar de mayor flexibilidad. Si algo que nos dicen los datos de desempleo, de informalidad, de participación femenina, es que ese empleo formal tiene una puerta de ingreso que es demasiado alta para las personas que vivimos en este país. Tenemos que bajarla y, por lo tanto, más allá de los costos lo que creemos es que esta reforma tiene una talla única, que no les queda a todos los ciudadanos que viven en Colombia.

Esa es la realidad con la que tenemos que convivir y eso no lo vamos a cambiar sencillamente porque legalmente digamos que tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores, esas se generan si producimos más producto y para generar más producto necesitamos que estas empresas tengan cómo sobrevivir y crecer.

Hoy en día, esa formalidad se logra un poco con la reforma. Seguramente hay empresas que pueden cargar con esos costos sin afectarse, pero no son el grueso de las empresas colombianas, y la productividad en el país no va a la velocidad del más rápido, sino va a la velocidad de ese tejido empresarial que hace que hoy tengamos la productividad laboral más baja de todos los países miembros de la Ocde.

Primero, que se revise en efecto la capacidad de la contratación por tiempos parciales. También existe evidencia que cuando se reducen esas cargas laborales no salariales la formalidad responde. A nosotros, en el Consejo Privado de Competitividad, no nos gusta la idea de tener una regla del juego para los pequeños y una regla del juego para los grandes porque eso puede incentivar a que los pequeños se queden pequeños, pero sí deberíamos estar pensando en una rampa o en un camino progresivo donde cada vez hagamos esa formalidad más atractiva.

Creo que en todos los sentidos. Hay una primera realidad, que es fundamental que reconozcamos, es que el 90 % de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas. Esto puede generar trabas para la formalidad y no nos referimos a esas grandes empresas, nos referimos a ese cúmulo de empresas pequeñas y microempresas que día a día se esfuerzan para cumplir todos los requisitos de la formalidad y la contratación.

Necesitamos mayor flexibilidad, a pesar de que en el proyecto nuevo se ven algunos puntos en ese camino como la cotización por tiempo parcial, pero no son lo suficientemente ambiciosos para lo que necesitamos los colombianos, sobre todo las mujeres, los jóvenes, las personas que trabajan en la ruralidad. Me parece que sigue siendo una reforma en que, excesivamente, el Estado determine el modelo con el que tenemos que laborar las personas y lo que nos dice el mercado es que el resultado de eso ha sido malo porque tenemos demasiadas personas excluidas.

* Entramos a la recta final del año cuando se discute el salario mínimo y usted decía que este es una puerta alta para la formalidad, ¿desde el Consejo Privado de Competitividad cómo analizan esta puerta cuando en pocas semanas arranca la discusión del alza?

Considero que es una realidad que tenemos que enfrentar, sabiendo que la mayoría de las personas ocupadas en Colombia no ganan un salario mínimo, ganan menos de un mínimo. Cada vez que tenemos estas discusiones estamos hablando de subir esta puerta, por lo tanto, en esa mesa de discusión al menos tendría que haber alguien representando los intereses de las personas que están desempleadas y de quienes están en la informalidad, no estamos hablando de empresas y trabajadores, quienes ya están representadas en la mesa. Esta no es una discusión de los costos, esta es de participación de la población más vulnerable que sistemáticamente ha estado excluida de esta discusión.

* Ya se habla de un alza por encima del 10 % por la inflación en el país, ¿cómo ve ese posible aumento?

Evidentemente, los incrementos en salario mínimo por encima de la expectativa de inflación nos hacen, precisamente, generar mayores rigideces, porque en lugar de mirar hacia el futuro y decir la inflación va a bajar, incluso digo voy a traerme la que ya se dio en el pasado y con esa hago los ajustes, por lo tanto perpetúo un fenómeno que nos daña a todos y que impide que la Junta Directiva del Banco de la República pueda bajar su tasa de interés con mayores libertades. Eso afecta no solamente el proceso productivo sino la carga financiera de los hogares.