Lo que debe saber para cambiarse de fondo de pensión

Tenga en cuenta

En los fondos privados, el aporte de cada afiliado tiene una cuenta de ahorro individual. En Colpensiones, los aportes de los afiliados se constituyen en un fondo común de naturaleza pública, en donde los recursos se distribuyen para pagar las pensiones de todos. Es así como en el Régimen de Prima Media, el valor de la pensión de vejez no dependerá del ahorro sino del tiempo acumulado (semanas) y del salario base de cotización, más no del capital. No obstante, cada caso es particular, por lo que la Doble Asesoría es la mejor herramienta para tomar una decisión informada y que se ajusta a las condiciones de cada ciudadano.