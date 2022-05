Lo que debe saber para comprar con seguridad en el Día de la Madre

Este fin de semana se celebra en Colombia el Día de la Madre, el evento más importante para el comercio en el primer semestre del año, y una fecha en la cual, de acuerdo con la más reciente encuesta de Fenalco, los comerciantes esperan ventas 70% mayores a las de un día normal y los colombianos están dispuestos a gastar, en promedio $200.000.

En vista del importante número de transacciones que se esperan para estas fechas, y para ayudar a que los consumidores puedan celebrar sin ser víctimas de fraude, Asobancaria e Incocrédito hacen las siguientes recomendaciones a la hora de comprar:

*Cuando haga compras por internet, lo primero es que evite realizar operaciones en computadores o redes públicos. Además de eso, culmine la sesión con las opciones de salida segura que ofrece cada sitio web, tan pronto realice las operaciones o si tiene que retirarse del computador.

*A la hora de hacer transacciones o movimientos en la web, digite siempre la dirección completa de su banco en el navegador y nunca entre a través de enlaces que le lleguen por mensajes de texto o correos electrónicos. También, asegúrese de que la página cuente con los protocolos de seguridad mínimos como el candado en la barra de direcciones del navegador antes de ingresar su usuario y clave en la sucursal virtual.

*De la mano de los dos anteriores, nunca entregue el número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad del plástico a menos de que esté en un sitio seguro.

*Al usar sus tarjetas en los establecimientos comerciales, no pierda de vista su tarjeta a la hora de pagar, no acepte ayuda ni permita que sea pasada por elementos diferentes al datafono. Si va a utilizar un cajero automático verifique que no se encuentre ningún material extraño en la ranura donde ingresa la tarjeta. En caso de encontrar algo sospechoso repórtelo de inmediato a su entidad.

*Finalmente, recuerde que los bancos nunca solicitan información personal o financiera a través de correos electrónicos. Si recibe este tipo de correos, elimínelos; y evite abrir mensajes de correo electrónico no deseado o hacer clic en links de páginas web sospechosas que ofrezcan promociones extrañas.

