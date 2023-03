Lo que dijo el Ministro de Transporte sobre peajes y apps de motos

Con motivo del Congreso Nacional de Municipios 2023, que se realiza en Cartagena, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se reunió con William Dau, alcalde de la ciudad. En el espacio se habló de problemáticas relacionadas con la movilidad, en temas como el aumento de siniestros viales, implementación de peajes y aplicaciones de motos.

Cabe resaltar que en el espacio, firmaron un memorando de entendimiento para atender temas de seguridad vial junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) y Fedemunicipios. Este tiene el propósito de fortalecer la capacidad técnica, operativa y de gestión de cuarta, quinta y sexta generación que no cuenten con un organismo de tránsito.

Precisamente, Reyes hizo un llamado enfático sobre el impacto que están teniendo los siniestros viales en la mortalidad alrededor del país, y al respecto, señaló que a los moticiclistas como actores que alteran la movilidad.

“Los policías deben exigir, especialmente a los motociclistas, que son los más involucrados en el Soat, documentos, placas o cascos. Por eso nuestro llamado al Congreso no puede ser dirigido a permitir proyectos que no sancionen que las motocicletas no vayan en contravía, no podemos seguir permitiendo aplicaciones de motocicletas que le hacen daño a la movilidad, aquí hay que combatir la ilegalidad”, dijo.

Sobre la discusión que ha despertado la implementación de peajes, enfatizó en que hay peajes municipales y departamentales. En ese sentido, señaló que quienes viven cerca a los peajes tienen derecho a pedir tarifas diferenciales, siempre y cuando sea con el diálogo, y no utilizando vías de hecho. Esto lo dijo a propósito de la polémica alrededor de la vía entre Cartagena y Barranquilla, en la cual la comunidad bloqueó el peaje Papiros en la Vía al Mar.

Defendió que se generen espacios de diálogo, pues argumentó que de cualquier manera, aunque no se llegue a incrementar precios de los peajes, los recursos para financiar las vías saldrían del Presupuesto General de la Nación, el cual pagan todos los colombianos.