Los dos escenarios para la industria del petróleo y el gas en Colombia

Una cosa es diversificar más la matriz eléctrica e impulsar una movilidad híbrida y otra, creer que, si se destruye a la industria del petróleo y gas, el país salvará al planeta de la debacle climática. Con esa lógica, se destruye al país: se acentúa la pobreza y se deteriora el medioambiente.

Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP

Dos escenarios

Por ejemplo, un departamento productor, como Santander, dejaría de recibir $5 billones en regalías y Barrancabermeja, municipio productor, reduciría en un 60% sus ingresos, lo que podría impactar la generación de 93 mil empleos en la región. O uno no petrolero como el Chocó dejaría de recibir $70 mil millones, que hoy equivalen a la mitad de los ingresos del fondo local de salud del Chocó.

Parte de la solución

Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), participó en el foro, en el que discutió cómo el sector de hidrocarburos encaja dentro de los objetivos de la transición energética global y nacional. “Este sector no está ocupando el espacio que merece en la narrativa de la transición, además tiene la capacidad de coexistir con las energías renovables en este periodo de transición”.

-Hay organizaciones ambientales y sociales que satanizan la labor del sector de hidrocarburos, pero la industria insiste en que son parte de la solución. ¿Cómo ve esa paradoja?

“El vehículo para lograr desarrollo es la industria de hidrocarburos, vemos por ejemplo a Ecopetrol, como el buen ejemplo de cómo esta industria ya se montó en el bus de la transición, que acepta la necesidad de promover la transición energética, pero reconoce que hay una demanda de hidrocarburos que se debe suplir de manera responsable. Este sector siente que ha sido ignorado, incluso en Glasgow ni siquiera los dejaron participar. Esta industria no es el enemigo, sino que sus propuestas para suprimir la producción van encaminadas con el desarrollo sostenible, pero hay movimientos que no lo ven así. Su postura es ser parte de la solución y no el problema. Ya hay iniciativas de eliminar las emisiones de metano en la producción, para generar captura directa de carbono, para compensar el carbono generado en la producción. ¿Cómo? La nueva normativa se propone asignar contratos con base en el manejo de las emisiones de carbono, ahora son compromisos de manejo de carbono, las más agresivas en la compensación tendrán la prioridad.