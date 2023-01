Los bancos ofrecen líneas de crédito para el pago de cesantías a sus empleados, estas son las tasas de interés

Aquellas empresas que incumplan con esa prestación podrán incurrir en sanciones moratorias de un día de salario por cada día de retardo en la consignación.

Es por esto que algunos bancos ponen a disposición de las empresas líneas de crédito hasta de 100% del total para que puedan pagar las cesantías de sus empleados a tiempo y no se expongan a ningún tipo de sanción por incumplir la Ley.

La mayoría de bancos ofrecen estos créditos especificando que las tasas se pactan con el cliente al momento de realizar la solicitud, teniendo en cuenta el perfil crediticio que este tenga o el monto que desee solicitar.

Sin embargo, bancos como Coopcentral y Banco de Bogotá tienen tasas entre 20% y 20,08% Efectiva Anual (E.A.), mientras que Banco Caja Social tiene tasas E.A. menores, pero atadas a la DTF (DTF + 13,30% a DTF +13,80%).

“Productos como el ‘Crédito de Cartera Ordinaria’ están diseñados para atender las necesidades de financiación de capital de trabajo de los empresarios, inversión en activos fijos y disponer de recursos para el pago de cesantías y primas, accediendo a pagos flexibles, eligiendo cuotas fijas o variables y haciendo abonos o pagando la totalidad del crédito antes del vencimiento y sin penalización”, asegura Juliana Valderrama, gerente de transformación de Banco Caja Social.

Otro de los beneficios que ofrece la gran mayoría de bancos son plazos de hasta un año. Sin embargo, existen ciertas excepciones, como Banco Agrario, que ofrece plazos de hasta 36 meses; Davivienda, hasta 10 meses; y Coopcentral, con un plazo de hasta seis meses.

Cabe destacar que bancos como Banco de Bogotá y Banco Popular realizan este tipo de préstamos, pero solo si es para pagar las cesantías a afiliados de una entidad específica, como Porvenir.

Así mismo, hay bancos que no tienen una línea de crédito específica para cesantías, pero tienen créditos empresariales destinados a capital de trabajo, o al sostenimiento de las compañías, que también pueden ser usados para este tipo de pagos.

“Es una obligación pagar cesantías, y si la empresa no tiene la caja para ello, esta es una bueno opción. Hay líneas de créditos rotativos que pueden usarse para estos casos. A pesar de la tasa de interés alta, esto es mucho más barato que enfrentar una demanda laboral por el incumplimiento de obligaciones como empleador”, asegura Ana Vera Nieto, economista jefe de In On Capital.

