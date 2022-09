Los puntos claves que plantea el Gobierno para transformar el subsidio del desempleo

“Es necesario modificar el auxilio del cesante, optimizarlo para que sea oportuno, eficaz y eficiente, para que cumpla su objetivo”.

Esta fue una de las tres peticiones que le hizo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a las 43 cajas de compensación familiar que hay en el país, con cobertura en los 32 departamentos y en 895 municipios, de las cuales hay tres en Santander: Cafaba, Cajasan y Comfenalco.

El argumento de la jefe de esta cartera es la renovación del auxilio porque no es tan oportuno, no está cumpliendo su misión y no es ágil para los afiliados.

“La finalidad es que sirva para que cuando esa persona pierda el empleo tenga un respiro de tres meses porque, por ejemplo, los servicios públicos no dan espera. Les hemos pedido que transformen ese auxilio”.

Hay que recordar que este auxilio es conocido como el subsidio al desempleo, que se volvió popular en plena pandemia por los despidos en las empresas y, por consiguiente, el aumento de la tasa de desocupación.

El auxilio para 2022 es de $1.500.000, distribuido en tres meses, operado por todas las cajas de compensación. Durante la pandemia, el Mecanismo de Protección al Cesante benefició a 601.814 trabajadores que habían perdido sus empleos.

“Ese $1.500.000 entregado en tres cuotas no le sirve a la persona, porque no puede cubrir la sobrevivencia en el desempleo, necesitamos reformarlo. Estamos dispuestos a dialogar y hacer alianzas con las cajas para que haya efectividad”, insistió la ministra Ramírez.

Ante esta solicitud, Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, precisó que cuando la ministra de Trabajo plantea un cambio en ese auxilio es eliminar barreras de acceso, porque dentro de los requisitos se pide la constancia del empleador en la que indique que esa persona quedó cesante. Eso en muchas ocasiones demora el acceso al subsidio. “Ella lo que quiere revisar son esos requisitos para tratar que el acceso sea expedito y estamos de acuerdo con ella”.

Zonas rurales

Otra petición de la ministra del Trabajo fue que las cajas, con toda su infraestructura, sean aliadas estratégicas para ampliar sus programas hasta las familias campesinas y zonas rurales, como una forma de expandir el bienestar a los más vulnerables.

“Es de especial interés que este cambio que solicitamos se enfoque en cómo continuar ese desarrollo social en el campo y poner mayor atención a aquellos donde abunda más el hambre”, recalcó la ministra.

Sobre esto, la presidenta de Asocajas recordó que las cajas reciben un aporte de los empleadores del país, no los empleados, entonces hay regiones donde hay poca empresa, por tanto, el recaudo de los empresarios es bajo y en el sector rural, donde hay tanta informalidad, no se dan esos aportes en la misma proporción del sector urbano.

“Lo que piensa la ministra es que hay muchos empleadores en la ruralidad que son informales, les preocupa y nos está pidiendo que les ayudemos a ver qué se nos ocurre para trabajar con el campo. Pero por ley y Constitución no podemos llegar a personas informales y rurales, pero sí podemos expandir nuestros servicios para trabajadores rurales. De hecho, estos tienen cuotas monetarias más altas, subsidios de vivienda más altos. Lo más urgente es trabajar en vivienda en el campo y formación y capacitación en habilidades rurales, reconocimiento de saberes y oficios”.

Dijo que las cajas aportarán a las políticas sociales del nuevo Gobierno, por eso buscarán desarrollar esas políticas en territorios apartados, por ejemplo, “en salud queremos proponer un sistema diferencial para zonas dispersas”.

La tercera petición de la ministra del Trabajo, habilitando espacios de diálogo, es que las cajas hagan una reflexión sobre sus unidades de negocio como la salud, “hay varias cajas que hoy no pueden operar estos programas de salud, que ponen en riesgo sus capitales por las deudas, les he pedido que revisen para que regresen a su misionalidad fundamental, que es el bienestar de los trabajadores y de sus familias”.

*El periodista fue invitado por Asocajas al congreso.