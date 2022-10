Los supermercados tuvieron pérdidas por $122.000 millones por robos durante 2021

Los supermercados en Colombia presentaron pérdidas por $122.000 millones a causa de los robos internos y externos, ocurridos el año pasado. Esta cifra fue 10.000 superior a la de 2020 y su repunte de 4,5% podría corresponder a las dificultades económicas de muchos colombianos después de la pandemia. Así lo informó Fenalco, luego de dar a conocer los resultados del Censo Nacional del Mermas.

Esta cifra corresponde a solo 20% de la merma operativa total, es decir, aquella que incluye otras variables como desperdicio de los productos, averías, vencimientos y errores administrativos. De tenerse en cuenta todos estos factores, el resultado final ascendería a más de $252.000 millones.

Hablando solo de la cifra de robos, el Censo Nacional señaló que 35.000 millones fueron a cargo de funcionarios o empleados (interno) y 87.000 por personas externas a la empresa (externo). En la búsqueda de las razones que llevaron al alza de este indicador, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, acotó que si bien existen bandas dedicadas a esta modalidad, "también se observó que el incremento pudo haber sido por necesidad después de la dura situación en pandemia”. También contribuyó la apertura al público, tras levantar las restricciones por el covid.

La millonaria suma por robos se traducen en 34.150 casos, los cuales fueron reportados entre enero y diciembre de 2021 por grandes almacenes de cadena. Esto representó un alza de 6% frente a 2020. Las ciudades más afectadas fueron la Costa Atlántica, Pacífica, el centro del país y el occidente. Solo se registró una leve mejoría en el oriente colombiano.

En el top 15 de los más productos más robados hay una escala similar frente a 2020, en donde golosinas, enlatados y gaseosas lideran el escalón. Le siguen los licores, productos cárnicos, granos (lentejas - arroz), leches, artículos de aseo personal, digitales (Electrónicos), medicamentos, carnes frías, galletas, cuchillas de afeitar, ropa en general y carros HotWheel.

En cuanto a la modalidades de robo interno se destacan: la mercancía camuflada en ropa o maletines, otras no detectadas; cajeros (mercancía que sale, pero no se factura); complicidad externa; consumo de alimentos en la tienda; mercancía que no entra, pero se factura; ponerse ropa del almacén y el cambio de códigos.

Por el lado del robo externo, los casos más destacados se dan mediante la sustracción de mercancías en bolsas de aluminio; sustracción aprovechando que no se entrega bolsa plástica, ocultamiento de mercancías en prendas, bolsos y carteras, mercancías en bolsa plástica del almacén y tiquetes falso; cambio en el código de las mercancías, consumo en la tienda, entre otros.