Minhacienda anunció que el IVA a servicios públicos saldrá de la reforma tributaria

A raíz del descontento que ha generado la radicación de la reforma tributaria, el país vive hoy una ola de protestas ciudadanas que buscan cambiar el articulado. Sin embargo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró hoy en entrevista con La FM que la reforma seguirá su curso en los debates del Congreso de la República, pero que se tratará de buscar consenso para llegar a un punto medio que logre el recaudo necesario.

En este punto, Londoño recalcó que la necesidad de recaudar $23,4 billones es necesaria para atender los programas sociales que apoyan a las familias vulnerables del país, sin embargo, aseguró que en la discusión, el Gobierno está dispuesto a recauda mínimamente entre $18 y $20 billones, ya que según advirtió Londoño, este es el dinero que necesita el país.

“Entre más nos pidan que recortemos, pues menos serán los programas sociales, por eso vamos por esos $23 billones para tener esos recursos para los programas. El mensaje es busquemos las fuentes, porque entre menos fuentes tengamos, menos programas sociales tendremos”, dijo Londoño.

Otro de los anuncios tiene que ver con el punto controversial de los impuestos a los servicios públicos. En esto, Londoño aseguró que al ver que ningún partido político está de acuerdo y que, incluso han dicho que no acompañarán una reforma que contenga este artículo, están dispuestos a ceder y quitarlo del articulado.

“Un tema que puedo anunciar es que vimos que todos los partidos no acompañarían un IVA a servicios públicos y ya no va”, advirtió Londoño.

El viceministro también fue enfático en decir que esta reforma no da espera, y que aunque no era algo que buscaban, necesitan que esté en firme antes de junio, pues de no ser así, se tendrían que recortar las ayudas sociales como el Ingreso Solidario, para el que no se tendrían más recursos, a partir de junio.

Además, explicó que se necesita hacer un ajuste a la regla fiscal, pues de no hacerse el presupuesto del próximo año se verá afectado por un recorte “abismal”, tal y como aseguró Londoño.