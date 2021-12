Salario mínimo más el auxilio de transporte suman $1.117.172 para el 2022 en Colombia

El aumento del auxilio de transporte, lo que faltaba por definir en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se estableció ayer en 10,07%, para un total de $117.172. Porcentaje similar al incremento del salario mínimo.

Con esta alza, el salario mínimo más el auxilio de transporte ascenderán a $1.117.172. El aumento del mínimo es $91.488 (quedó en $1.000.000) y el del auxilio, $10.719, para el 2022.

Al acuerdo se llegó después de que las centrales obreras aceptaran la propuesta del Gobierno nacional. “Esta es una decisión de solidaridad, de conciencia social y de reconocer que en estos momentos difíciles de la pandemia los trabajadores han sido ese motor dentro de las empresas”, afirmó el presidente Duque.

Las más afectadas

Este incremento impactaría de forma directa a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), que representan el 96% del sector productivo en Colombia. En Santander son el 98%, según Acopi.

¿Por qué serían las más afectadas? De acuerdo con Angélica Benavides, economista de @EconomíaPipol, estás empresas tienen recursos más limitados: “Les es más difícil poder contratar nuevas personas o incluso mantener la misma cantidad de empleados, ya que un aumento en el salario significa también que tendrán que pagar más en adicionales como cotización a pensión y salud, cesantías y vacaciones”.

Comerciante

Carlos Mario González, propietario de Telas Medellín, en el centro de Bucaramanga, ve con pesimismo el incremento.

“La situación económica no está para subir salarios en ese porcentaje. Esa alza representa mucho dinero porque todo sube y se pone más caro. Es más difícil sostener una empresa”, afirma el comerciante.

Pequeñas empresas

José Roberto Álvarez, director ejecutivo de Acopi Seccional Santander, señala que los pequeños empresarios respaldan el alza del 10%, pero “eso no quiere decir que estemos en total acuerdo, porque responsablemente no lo es, no es la mejor medida. Las Mipyme son las más vulnerables”.

Recalca que los indicadores económicos del tercer trimestre son favorables, pero “no es momento de subir el salario en un 10%. Además, los costos de los insumos de la cadena productiva oscilan entre 200% y 300%”, puntualiza el líder gremial.

Solicitudes

Según Álvarez, a ese total hay que sumar los costos no salariales y parafiscales, que representan el 52%. “Con esos cálculos, el sueldo de un trabajador estaría en $1.668.814 para el 2022”.

Acopi le solicita al Gobierno ampliar los mecanismos de generación de empleo en el 2022 como el PAEF, el subsidio por contratación de jóvenes y mujeres, y focalizar el apoyo en las Mipyme.

El economista Mateo Rivera considera que la propuesta de Duque es desacertada porque generará barreras para la formalidad porque la mayoría de empresas son Mipyme, que generan el 40% del PIB y el 80% del empleo nacional, según el Dane.

“Esta clase de propuestas les generarán muchas dificultades dado que no podrán generar nuevos puestos de trabajo formales o, en el peor de los casos, se verán obligados a despedir personas”, asevera el economista.

Brecha

La economista Angélica Benavides indica que se abre mucho más la brecha entre lo que usualmente gana un informal y lo que gana un empleado formal, lo que significa que a los informales les toca recorrer un camino mucho más largo para llegar a ese nivel de ingresos que determina varios precios en el país.

“Hablando de precios, este incremento puede servir de base para elevar la inflación en especial en los primeros meses del año ya que, por ejemplo, se hace más costosa la producción nacional. Sin embargo, no olvidemos que el Gobierno y los empresarios han señalado que este aumento va en línea con sus proyecciones de recuperación de la economía y que se hacen con el fin de compensar las pérdidas que la pandemia trajo para los hogares”, concluye la economista.