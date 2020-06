El Ministerio de Hacienda estableció que el programa de Apoyo al Empleo Formal, más conocido como subsidio a la nómina, se extenderá por un mes adicional. Así, las empresas que hayan tenido una reducción en su facturación de al menos 20% durante la época de cuarentena, podrán acceder al beneficio hasta el mes de agosto.

"Después de recibir las postulaciones de los potenciales beneficiarios del primer mes. así como identificar que las necesidades financieras del sector privado se mantendrán en el tiempo debido a la pandemia del covid-19, el Gobierno nacional reconoce la necesidad e importancia de ampliar el Programa de Apoyo al Empleo Formal por un mes adicional, para subsidiar las obligaciones laborales de los empleadores que cumplan con los requisitos por el mes de agosto de 2020", dice el articulado.

Otra de las novedades que trae el Decreto, es que podrán aplicar al subsidio las entidades sin ánimo de lucro y las personas naturales y jurídicas titulares de la licencia de funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la educación formal. Dado que estas instituciones hasta el momento no habían sido incluidas al no contar con registro mercantil.