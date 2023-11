Expresó que se ajustó primero el de la gasolina y luego el del Acpm para no impactar la canasta familiar de los colombianos, en especial por el tema de la inflación.

"Ese total son cinco reformas tributarias. Ese cierre del Fepc será hasta el 2025. Por eso, no habrá otra reforma tributaria porque la reforma real es ajustar el precio de los combustibles, es doloroso, pero es responsable y no podemos mantener un subsidio que es regresivo y ambientalmente insostenible", dijo el ministro de Hacienda.

Insistió en que, en Colombia, por ahora, no habrá otra reforma tributaria, sino que el Gobierno salió a buscar los recursos para llevarlos a la inversión social y de infraestructura, y una de las salidas es cerrar el déficit del Fepc.

Detalles

En rueda de prensa, Bonilla dijo que el hueco fiscal que dejó al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es el mayor obstáculo fiscal que tiene Colombia, "lo estamos cerrando y eso significa seguir ajustando el precio de los combustibles hasta el precio internacional".

Recordó que el objetivo es cerrar primero gasolina y luego comenzar a hablar de diésel.

"Nos quedan todavía tres alzas en gasolina, esperando que el precio del petróleo no vuelva a subir. Las guerras están alterando los precios de los combustibles en el mundo y el objetivo es que nos pongamos a tono con ellas y no sigamos manteniendo este subsidio. Una vez cerrada gasolina, ya iniciamos las mesas de concertación con los gremios de camioneros y de transporte de carga, para que esto no sea sorpresivo, sino que busquemos la forma de manejar el tema", explicó Bonilla.